“He sido valiente por mi hija”: Daniella Navarro confesó la razón por la que entró al quirófano

El pasado 10 de octubre Daniella Navarro presentaba en exclusiva a través de People en Español a su prometido, el empresario Jorge Campillo. “Tenemos un romance como adolescentes de quince años”, aseveró la actriz venezolana. “Somos dos adultos, mi marido tiene 60 años, yo voy a cumplir 42 y somos dos adultos con la madurez de hacer las cosas bien”.

Tan solo unos días después del anuncio, la que fuera participante de la segunda temporada del exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos entraba al quirófano.

De regreso al trabajo a 5 días de haber salido de la operación, Navarro habló este lunes al respecto desde sus historias de Instagram, donde supera el millón de seguidores.

“Sé que muchos han estado preocupados, pendientes de mí. Estoy bien, sigo en mi reposo”, expresó. “Papá Dios siempre me cuida, papá Dios siempre va de mi mano, así que todo bien”.

Pero, ¿qué llevó a la actriz de exitosas telenovelas a pasar por el quirófano?

“No me hice ninguna cirugía estética. No fue nada estético, todo fue por cuestiones salud”, aclaró Navarro. “Yo ya me hice lo que me tenía que hacer en mi juventud, ya cometí las estupideces y las bobadas correctas e incorrectas, así que ni me puse más pompi como están diciendo, ni me quité teticas, ni me hice una lipo, ni me hice cinturita, nada de eso, todo fue por salud”.

