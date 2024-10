“No es terrorista, es cultor”: Robert Rico, el cronista del folclore detenido tras las protestas postelectorales en Guárico

“Mi hijo no es terrorista, él no es nada de eso, mi hijo es maraquero y tiene 17 años trabajando en la cultura”, contó Nidian Chávez, la madre de Robert Alejandro Rico Chávez, un joven folclorista detenido el pasado 30 de julio tras las protestas poselectorales.

Por: Corresponsalía lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Rico cumplió 30 años de edad el pasado febrero y ha dedicado más de 17 años a la música venezolana, con especialidad en las maracas. Es también conocido como el cronista del folclore guariqueño.

Desde hace más de 75 días cambió la vida de Robert, luego de protestar pacíficamente el pasado 29 de julio, en contra de los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Después de permanecer algunos días detenidos en el destacamento de la Guardia Nacional en San Juan de Los Morros, sede de la antigua Penitenciaria General de Venezuela (PGV), Rico fue trasladado a la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.

“Cuando me toca el día viernes verlo en la visita, ¿cuál es mi sorpresa? Que tengo que verlo por un vidrio y hablar con él con un teléfono (…) Las veces que lo he visto ni siquiera lo he podido abrazar, ni siquiera lo he podido besar, eso no es fácil”, relata Chávez entre lágrimas.

Protestar no es delito

La Constitución Nacional en su artículo 68 establece claramente que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, así lo subrayó el abogado y periodista, Argenis Ranuárez, cronista emérito y patrimonio cultural viviente de San Juan de los Morros.

Ranuárez rechazó que se haya impedido el acceso a la defensa privada de Rico y de cientos de jóvenes que salieron a protestar de manera pacífica.

“Robert ejerció su derecho a la protesta pacífica. Es una barbaridad decir que hubo concertación, nadie concertó con nadie. Las elecciones fueron el 28 (julio) y la gente salió el 29 en la tarde a protestar, a pedir clarificación… Aquí nadie salió a hacer daño; que dos o tres, cinco o diez tomaron unos cauchos y los quemaron, bueno, búsquese a los responsables y sanciónese, pero no puede ser una cacería de brujas como esa que se hizo”, cuestionó el abogado.

Cronista del folclore

Robert Rico es conocido por sus habilidades con las maracas, pero también por esa facilidad con la cual recuerda las biografías de personajes de la música llanera, entre otros datos de la cultura en la región.

“Robert es un cronista nato del folclore guariqueño, Robert es una persona que tiene una memoria pródiga para acordarse de biografías de cantantes criollos, de títulos de canciones, de autorías de canciones de letras y de músicas. Robert colecciona afiches de espectáculos criollos desde hace muchos años”, enfatizó Ranuárez.

Como una paradoja, Robert era quien tocaba las maracas con el grupo musical que frecuentemente se presenta en los programas televisivos y radiales del gobernador de Guárico, José Vásquez.

El instructor de maracas

El maestro de música y defensor del patrimonio cultural en Guárico y Venezuela, Freddy Herrera, condenó la detención de Robert y destacó su influencia como instructor de percusión de maracas para los niños de la Escuela de Música El Manguito, en el sector Pariapán de la capital guariqueña.

“No se le ha respetado ningún tipo de derecho a Robert (…) El terrorismo que aplica el señor Robert Rico es enseñar a los niños a respetar y a valorar a Venezuela en toda su esencia; él no es terrorista, él es un cultor”, aseveró Herrera.

Diagnóstico de autismo

Sollozante, la madre de Robert clamó a los organismos de justicia por la libertad de su hijo, quien de acuerdo con un informe médico, es una persona con trastorno del espectro autista (TEA).

“No es fácil para mí ni para él, porque él tiene un pequeño autismo, y yo llevé mis papeles para Caracas y yo creo que ni los vieron, hasta los botarían, porque si vieran los papeles (informes médicos) de mi hijo, él no estuviera pasando por esto, ya estuviera libre”, aseguró Chávez.

Algunos folcloristas del estado Guárico manifestaron su rechazo a la detención de Rico y exhortaron a las autoridades judiciales que evalúen este caso y le concedan la libertad al músico sanjuanero.