John Bolton: Me preocupa que Trump se reúna con Maduro y que se retire de la Otan

John Bolton, quien fue consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump en la Casa Blanca (2018-2019) y hoy uno de sus grandes detractores, cree que si el republicano regresa al poder podría buscar una reunión para negociar con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, o retirarse de la OTAN por la influencia del ruso Vladímir Putin.

Este diplomático de 75 años, considerado como un ‘halcón’ intervencionista y conservador, explica en una entrevista con EFE cómo fue trabajar con Trump, critica el plan de la Administración de Joe Biden para Venezuela y habla sobre el complot iraní que buscó asesinarlo.

Pregunta: Cuando estuvo en la Casa Blanca usted se encargó de la política hacia Venezuela. ¿Cómo valora la crisis desatada?

Respuesta: La Administración de Biden cometió un error al levantar sanciones con la promesa de unas elecciones libres y justas. Nunca hubo ninguna posibilidad de que Maduro lo permitiera. Al darle legitimidad, otorgaron un salvavidas al régimen.

P- Estados Unidos reconoce como ganador a Edmundo González, pero está exiliado en España. ¿Ve alguna posibilidad de que asuma el poder el 10 de enero o se repetirá lo ocurrido con Juan Guaidó, al que ustedes reconocieron como presidente pero nunca tuvo poder real?

R- En 2019, Guaidó asumió como presidente interino y hubo esfuerzos reales que lamentablemente fracasaron. Pero es muy difícil si no estás en el país. Entiendo la amenaza a la seguridad de González y no critico su exilio porque los opositores que siguen en Venezuela están en riesgo, pero es urgente que otros gobiernos tomen medidas.

P- ¿Cree que Estados Unidos debe negociar con Maduro su salida? Hay reportes de que le habrían ofrecido una amnistía.

R- No me importaría si se considerara una amnistía como una condición previa para que se vayan, pero no creo que estemos en una posición de fuerza. La única negociación que debemos hacer con Maduro es sobre qué quiere almorzar en el avión que lo lleve a Cuba.

P- Trump no ha presentado ningún plan para Venezuela. Solo dice que es un país más seguro porque sus delincuentes se han ido a Estados Unidos. ¿Qué pasaría si gana?

R- Uno de los problemas que tuvimos en 2019 fue que no podíamos mantener a Trump concentrado. Tiene muy poca capacidad de atención en la mayoría de cosas. Me preocupa que alguien le diga que se reúna con Maduro como hizo con Kim Jong-un. Creo que lo podría hacer. Por eso me preocupa mucho.

P- Es de sobra conocido que no tiene una buena relación con el expresidente, que lo cesó en 2019. ¿Cómo fue trabajar con él?

R- Era como vivir dentro de una máquina de pinball. No es como el resto de presidentes. No sigue una línea política coherente. Si es reelegido, la política exterior de Estados Unidos será intermitente. En lo que respecta a Europa, me preocupa que se retire de la OTAN. Estoy muy preocupado por la capacidad de Putin para influir en él.

P- Trump dice que lograría un acuerdo para terminar la guerra de Ucrania en 24 horas.

R- No tiene la menor idea de lo que haría. Cree que puede llegar a un acuerdo sobre cualquier cosa sin tener los conocimientos suficientes.

P- Entiendo que no votará por él.

R- No voy a votar por él ni tampoco por (la vicepresidenta y aspirante demócrata, Kamala) Harris. Es muy triste que en un país de 350 millones de personas los candidatos a presidente sean ellos dos.

P- Usted es partidario de la mano dura con Irán. Se espera una fuerte respuesta de Israel por el ataque iraní del 1 de octubre. ¿Habría que poner alguna línea roja a los israelíes?

R- Yo no le pondría ninguna. La mayor amenaza que Irán representa para Israel y Estados Unidos es su programa nuclear. Y el programa estaría en peligro si Israel lo atacara.

P- Se lo pregunto porque Biden ha pedido justo a Israel que evite atacar las instalaciones nucleares.

R- Es un claro error de la Administración. Incluso si Biden lo piensa, eso no se dice públicamente. No le puedes decir a un enemigo como Irán lo que le estás pidiendo a tu aliado que haga.

P- Las autoridades desarticularon en 2022 un complot iraní para asesinarlo. ¿Cómo afectó esta amenaza a su vida cotidiana?

R- Le agradezco a Biden haberme devuelto la protección del Servicio Secreto que tuve en la Casa Blanca. Mi vida no ha cambiado mucho respecto a cuando estaba en el gobierno. Lo que es inaceptable es que un país patrocinador del terrorismo como Irán amenace a funcionarios, exfuncionarios y civiles. Es la prueba de que es un gobierno bárbaro.

EFE