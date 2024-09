Mujer vive de vender chismes a sus vecinos: ya compró dos casas con sus ingresos

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Myriam, de 67 años, decidió empezar a cobrar por la información que obtenía y aseguró que ha podido comprarse dos casas con este emprendimiento.

“A mí me encanta el chisme, soy chismosa“, comentó la mujer, quien contó cómo había logrado convertir su pasatiempo en un exitoso negocio.

Myriam reveló que desde temprano se sienta frente a su casa y las demás personas se le acercan a preguntarle cosas. La información más ligera la cobra a $ 5.000 y $ 10.000 pesos colombianos. “Chismosa que se respete en el barrio, se las sabe todas“, aseguró.

“Yo, como soy tan chismosa, puedo estar acá hablado con usted, pero mis ‘orejitas’ están bien paradas para escuchar lo que dicen aquí, lo que dicen allí y lo que pasa. A todo le voy tomando nota para poder sacar buenos chismes“, confesó sobre su habilidad para obtener información. La mujer también contó que tiene una libreta en la que anota todo lo que logra observar y oír.

En un recorrido por su casa, le mostró a la entrevistadora una cartelera en la que recolecta evidencia adicional para sus chismes. Allí, tenía varias fotografías de sus vecinos y sus supuestas infidelidades con otras personas del barrio.

“Ella me da para que no le cuente a él y él me da para que no le cuenta a la esposa y a los hijos“, contó sobre el dinero que les cobra a algunos individuos para no revelar sus secretos.

Después, mostró una gran alcancía con monedas y billetes de lo que logra recolectar en una semana vendiendo chismes. La señora Myriam también aseguró que es así como ha conseguido comprar dos casas.

Sobre los chismes más costosos, contó que una vez cobró $ 700.000 pesos a un hombre que supuestamente le era infiel a su esposa cada vez que ella se iba de viaje.

A pesar de ser exitosa con su emprendimiento, la señora Myriam contó que algunos vecinos no estaban de acuerdo y otros intentaron montar sus propios negocios. “Ella decía que era más chismosa que yo, pero yo soy una chismosa profesional y esa es mi vida y lo que me gusta”, comentó después de revelar cómo había hecho para acabar con la competencia.

“Yo nunca digo nada a la deriva, yo tengo mis fotos, mis apuntes con hora y fechas. No me gusta decir mentiras, soy chismosa pero me gusta que sea con la verdad, con pruebas de lo que estoy diciendo es cierto, por eso me titulo la ‘reina del chisme‘”, aseguró la mujer, de 67 años.

También habló sobre su otra estrategia para conseguir su información. En su segunda casa se reúne con sus amigos y juegan parqués u otros juegos de mesa mientras comparten nuevos datos.

“Ellos me cuentan cosas, me van informando y yo voy atando cabos“, dijo Myriam.

En un momento, llegó una de sus clientas. La mujer le pidió información sobre su yerno y Myriam le dijo que estaba investigando. “Yo ya tengo toda la información, pero si yo voy con el yerno y le muestro lo que yo tengo y él me da más plata de la que me va a dar la suegra, entonces me quedo callada“, confesó.

