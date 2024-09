Así suena “Soltera”, el nuevo sencillo de Shakira con el que celebra su nueva etapa sin Piqué

Posteado en: Entretenimiento

Luego del revuelo que causó su regreso a la música con el estreno de Las mujeres ya no lloran en marzo de 2024, Shakira dio a conocer las primeras fechas de su gira mundial que tendrán lugar en noviembre y diciembre en Estados Unidos y Canadá. La noticia sorprendió, pues con esta decisión la colombiana contradijo la costumbre de salir de gira apenas pocas semanas después de lanzar su álbum para hacer la respectiva promoción.

Ocho meses se antojaba como demasiado tiempo entre el lanzamiento de su álbum número 12 y su gira, algo que por lo visto le permitió seguir trabajando en ideas que quedaron por fuera de dicha producción.

Ese es el caso de Soltera, tema que la colombiana estuvo trabajando de manera paralela al resto de temas de su más reciente álbum. Aunque Shakira no dio explicaciones, todo indica que se quedó por fuera debido a lo distinto que era temáticamente a la narrativa de dolor y rabia que sobrevolaban las referencias al periodo de su ruptura con Gerard Piqué.

En esta oportunidad Shakira unió fuerzas con Alexander Castillo, más conocido bajo su nombre artístico de AC. Nacido en Canadá y criado en República Dominicana, es un viejo conocido de la colombiana pues ya trabajó con ella como productor durante las sesiones de grabación de El Dorado, en 2017. Además, fue el responsable de producir el apartado musical del espectáculo de la barranquillera en el Super Bowl de 2020, que realizó acompañada de Jennifer Lopez.

AC fue visto en las fotografías que difundió Shakira a mediados de 2023 cuando se encontraba en Londres, durante una sesión de grabación, por lo que con el estreno se confirma que esta canción se venía trabajando al tiempo con las de Las mujeres ya no lloran. En esta nueva colaboración con el productor, Soltera se orienta al afrobeat, género por el que la colombiana ha mostrado predilección en distintas oportunidades.

En cuanto a los créditos de composición figuran los nombres de Bizarrap (que repite tras su ya legendaria colaboración en la sesión del argentino), el vallecaucano Keityn (que ayudó a coescribir dicha tiradera a Piqué y Clara Chía), y Edgar Barrera, reconocido como uno de los compositores más destacados en el ámbito del pop latino.

Soltera se orienta al afrobeat, género por el que la colombiana ha mostrado predilección en distintas oportunidades. Tiene los típicos momentos en que el ritmo sube y baja, propios de una canción bailable y una línea de producción característica de Shakira durante sus últimos trabajos de estudio. Aunque no tiene tantas referencias a su expareja en comparación con los sencillos que lanzó durante el punto más álgido de atención de dicha ruptura, todavía persisten algunas hacia quienes se pusieron en contra de la colombiana.

Eso si, en la parte final de la pista, en la que se escucha que las voces cambian de Shakira a un grupo de mujeres cantando como si se tratara de una fiesta, se escuchan los versos “Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien, pa’ que ese cabrón cuando me vea le duela”. Por un lado, el hecho de que no sea una parte que cante Shakira se presta para que las admiradoras de la barranquillera se apropien de ese fragmento en particular y quizás no sea una referencia a la relación pasada de la cantante. Por otro lado, tratándose de un tema de Shakira, no parece haber dudas de a quién se refiere.

Todavía queda por conocer el videoclip oficial, en el que se espera que se de la aparición de Anitta, Danna, Winnie Harlow y Lele Pons acompañando a la colombiana, y se espere la posibilidad de que la cantante sume más dardos contra su pasada relación.