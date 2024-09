Chiquinquirá Delgado se sincera sobre los tratamientos estéticos que se ha realizado

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Chiquinquirá Delgado no le teme a la sinceridad a la hora del hablar de los tratamientos estéticos que ha probado y cómo estos han impactado su vida.

Durante una conversación en el programa “Desiguales Todos Opinamos”, que se emite en YouTube, Delgado se unió a Migbelis Castellanos y Pollito Tropical para hablar de los procedimientos estéticos que están en tendencia. Además, abordaron el tema de las cirugías plásticas y los posibles riesgos que conllevan, como también revelaron si se arrepienten de alguna.

En cuanto a los tratamientos que prefiere, mencionó algunos menos invasivos como el láser, la radiofrecuencia y los ultrasonidos. “¡Hay tantos aparatos!”, exclamó. Si bien Chiquinquirá reconoció ser coqueta y disfrutar de cuidar su apariencia, también dejó claro que nunca ha recurrido al bótox. “Nunca me he hecho botox”, declaró, explicando que ha optado por un estilo de vida más saludable y natural.

Según Delgado, ha decidido evitar las toxinas en su rutina de cuidado personal, incluyendo el bótox. “Hace un tiempo decidí llevar una vida más limpia, con productos non toxic, productos para la piel que no sean tóxicos, comer comida no procesada”, reveló. No obstante, admitió que no descarta la posibilidad de usarlo en el futuro. “Es una decisión muy personal, no digo que en 20 años no lo necesite y me lo haga”.

¿Se puso pompas?

Durante la conversación, la venezolana reflexionó sobre cómo el público a menudo asume que cualquier cambio físico es el resultado de cirugía, a pesar de que puede ser completamente natural.

“Se puso de moda hacerse las pompas, pero yo las he tenido toda la vida”, comentó con humor, refiriéndose a los constantes rumores que enfrenta sobre su figura.

