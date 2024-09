Inesperado baile de Messi en los 80s: el VIDEO viral que conquistó internet

Posteado en: Tecnología, Titulares

Después de sus recientes triunfos con la selección argentina, Lionel Messi aumentó aún más su conexión con el público, recibiendo constantemente muestras de cariño, mensajes de apoyo y volviéndose viral por cada aspecto de su vida que sale a la luz. Esta vez, los usuarios de las redes sociales se enloquecieron con un video generado mediante Inteligencia Artificial, en el que el capitán nacional aparece bailando con estilo ochentoso. La viralización del clip capturó la atención de sus seguidores, quienes se manifestaron divertidos por ver a Messi en “esta nueva faceta”.

El video, con una duración de menos de un minuto, muestra al capitán del seleccionado nacional moviéndose al ritmo de “Girls Just Want to Have Fun” de Cyndi Lauper. En ese sentido, lo que se llevó la atención de todos es que no solo Messi aparece bailando, sino que todos en la fiesta, a su alrededor, tienen su rostro. Cada persona, sin importar la edad o el género, fue reemplazada por la imagen de Lionel, creando una escena divertida y surrealista.

Estas imágenes no solo resultaron divertidas y nostálgicas, sino también una prueba impresionante de lo que puede hacer la Inteligencia Artificial. En este caso, se trata de un deepfake, una técnica que usa redes neuronales para cambiar rostros en videos de manera muy precisa.

