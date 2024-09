¿JLo volvió con su ex Álex Rodríguez? La verdad de las FOTOS entre los dos

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Antes de que Jennifer López reanudara su romance con Ben Affleck en el 2020, vivía un idilio con el exdeportista y empresario Álex Rodríguez. La relación era tan sólida que estaban comprometidos y además de su noviazgo, tenían una sociedad de empresas que les permitía agrandar sus fortunas.

Por El Espectador

Jennifer y Álex confirmaron en el 2016 que estaban juntos y en el 2019 él le pidió matrimonio. A diferencia de Affleck, a Rodríguez si le gusta la actividad de López en sus redes sociales y la continua exposición que la cantante neoyorquina hace de su vida, así que ese no fue un motivo de discordia.

Las diferencias serían un poco más complejas, pues se rumoró que el millonario habría tenido un par de aventuras. Según lo que trascendió, López rompió con Rodríguez al confirmar que su prometido tenía una aventura con la estrella de reality Madison LeCroy.

“Tuve cinco años de una vida y una asociación increíbles y también con mis hijas, aprendimos mucho”, fueron las palabras que Álex dijo en el 2020, meses después, cuando le preguntaron por Jennifer, quien comenzaba a salir nuevamente con Affleck. La historia de Ben y JLo es ampliamente conocida. Volvieron 17 años después de que hubieran sido pareja, se ennoviaron; luego, se comprometieron, realizaron una doble boda en el 2022 y al cumplir dos años de casados, ella presentó una demanda de divorcio.

Las fotos de Jennifer López y Álex Rodríguez que mostrarían una reconciliación

Ahora han surgido en las redes sociales unas fotos de Jennifer y su ex Álex, donde se ven juntos y recién salidos del gym, publicadas por la cuenta @emerversetv, que han desatado rumores sobre una reconciliación entre la pareja, conformada por la cantante y el exdeportista. El mensaje dice: “Fresh off the divorce… J-Lo has been seen linked back up with Alex Rodriguez. #ManeLook”. En español algo así como “recién salida del divorcio, se vincula a JLo con Alex”. Esto llevó a muchos a pensar que López se habría dado una oportunidad con su antiguo socio.

La posibilidad de que la pareja se haya vuelto a ver, por los menos en los recientes días es poca, teniendo en cuenta que Álex está en una relación con Jaclyn Cordeiro, una experta en fitness. Rodríguez que es bastante activo en las redes se ha mostrado feliz junto a su actual novia.

Según reportaron en el Daily Mail, un amigo cercano mencionó que pese a que JLo terminó con Älex hace ya más de cuatro años, ellos “eran el uno para el otro”, mencionando sus estilos de vida, amantes del lujo, la vida pública, y luego complementó: “No nos sorprendería que se volvieran a juntar. Sus familias se hicieron muy cercanas, estaban unidos”.

Sin embargo, eso no sería viable por ahora. Sobre las fotos, han revelado que corresponden a unas imágenes antiguas, que datan del 2017 cuando aún eran pareja e iban juntos al gimnasio.

