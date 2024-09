“Me dejaron sin avión”, atizó Maduro mientras llamó “ladrón” al presidente dominicano

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Nicolás Maduro se pronunció sobre la incautación de su avión, tildando por dicha acción al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, de “ladrón” y “bandido”.

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

lapatilla.com

“Me dejaron sin avión, el ladrón del presidente de República Dominicana (Luis) Abinader, que es un bandido un ladrón”, dijo.

Señaló además que “el pueblo de República Dominicana le pasará su cuenta en su momento, no me ponga carita de yo no fui yo hablé bastante con él, bastantes veces que hablamos, bastante, cara a cara, así que no puedo ir al debate no lamento”.