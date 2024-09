Migración venezolana va en aumento tras los fraudulentos resultados electorales

Simón (nombre ficticio) tenía el panorama claro: se había planteado que si ganaba Edmundo González, el candidato opositor de la Plataforma Unitaria, se quedaría en Venezuela y que solo saldría del país para vacacionar; pero si ganaba Nicolás Maduro, sin dudarlo emigraría.

Por Pableysa Ostos / Equipo de corresponsalías lapatilla.com

Hace tres meses viajó hasta Pacaraima en Brasil, con la intención de sacar sus papeles, “previendo lo que estamos viendo del flujo migratorio. Di la dirección donde voy a llegar (en Brasil), así que me estoy ahorrando las colas que están ahorita”.

Se refiere a las largas filas de venezolanos que se han formado en los últimos días en los puntos de trámites “las carpas”, ubicados en Pacaraima. Los videos han circulado a través de redes sociales, y en estos se observa una gran afluencia de personas.

???? | ÚLTIMA HORA La frontera entre Venezuela y Brasil vive una situación crítica, con miles de venezolanos escapando del régimen de Nicolás Maduro en busca de un futuro mejor. Familias enteras, con niños y cargadas de pertenencias, forman largas filas para cruzar hacia Brasil,… pic.twitter.com/TuT3k1P8Lk — UHN PLUS (@UHN_Plus) September 5, 2024

Simón vive en el estado Bolívar y tiene como meta llegar a Florianópolis en Brasil a finales de mes. Se va por avión y el ticket lo había comprado a mediados de mayo. El pasaje de Puerto Ordaz a Manaus costó 248 dólares (solo ida), y el boleto por GOL Aerolíneas, Manaus- Florianópolis le salió en 235 dólares, en total gastó 483 dólares solo en pasaje aéreo.

“Allá (Florianópolis) están unos amigos que ya están establecidos. Vendí mi carro para costear el viaje”, detalló Simón. “Me voy solo, al principio. Me voy por la situación del país y porque seis años más de Maduro es un duro golpe”.

En total se lleva unos 1.500 dólares. “Tengo un hijo que ya está afuera, en Argentina. Yo soy el único que queda en Venezuela y si Maduro ganaba yo ya tenía claro irme del país definitivamente. Mi apartamento se lo estoy dejando a un amigo que se dedica a cuidar apartamentos de venezolanos que se han ido”.

Simón es licenciado en Administración, pero se dedicaba al comercio, específicamente a la venta de ganado en canal.

Precios de los pasajes

El equipo de lapatilla.com conversó con una empresa que ofrece servicio de traslados hasta Pacaraima. Detallan que el costo desde Puerto Ordaz hasta el municipio Roraima es de 100 dólares, y en bus es de unos 30 dólares. “Hay mayor movilización en autobús, la gente está ahorrando muchísimo y buscando la economía. Con mi servicio se ha mantenido el flujo, pero sí me he dado cuenta que otras agencias tienen mayor flujo de pasajeros”.

“Pero sinceramente nada abismal. En diciembre, por ejemplo, sí está bien marcado el exceso de pasajeros que nos quedamos cortos de choferes, y el costo tiende a subir también, porque es temporada alta”, agregó la mujer.

En el terminal de pasajeros Batalla de San Félix, los autobuses salen todos los días para Santa Elena de Uairén, donde cuesta 30 dólares llegar hasta allí; para Pacaraima, 40 dólares; si el destino es Boa Vista el pasaje es 70 dólares, y hasta Manaus, 120 dólares.

De los llanos hacia Colombia y Brasil

Durante un recorrido realizado por el terminal de pasajeros Humberto Hernández, ubicado en San Fernando, capital del estado Apure, se pudo constatar el aumento de pasajeros hacia la frontera con Colombia y Brasil. Distintas razones impulsan a quienes viajan a esos destinos: comercializar productos, acceder a servicios de salud, buscar mejores oportunidades laborales o emigrar definitivamente del país, luego de la intensificación de la crisis política tras las elecciones presidenciales y la situación económica que no ha mejorado en Venezuela.

Los encargados de las líneas de busetas, así como los choferes de tres empresas prestadoras de traslados consultadas por lapatilla.com, aseguran que las unidades de transporte público desde San Fernando prestan servicio hacia dos destinos que conectan con la frontera colombiana: San Cristóbal (Táchira) y El Amparo (Apure).

Los entrevistados aseguran que por lo menos 80 % de los viajeros salen del país de forma definitiva, mientras que el resto son comerciantes que viajan una vez a la semana para la adquisición de mercancía.

Manifiestan que la mayoría de los pasajeros viajan en horas de la noche hacia sus destinos para poder aprovechar el día. Los lunes es el día de mayor circulación hacia esas zonas de frontera, mientras que la cantidad de usuarios merma los fines de semana.

“Diario trabaja un autobús con destino a San Cristóbal, estado Táchira que, por lo general, durante los últimos días sale lleno del terminal de San Fernando con 31 pasajeros para las 7:00 pm y 10 personas para el turno de las 10:30 pm. Hoy solo tengo anotados 19 pasajeros para Guasdualito y apenas son las 3:19 pm del sábado. La mayor circulación de pasajeros se genera hacia esa zona. El único día que salen con menos pasajeros son los días domingos con 15 a 16 pasajeros; los viernes y sábados se venden más de 20 pasajes solo para San Cristóbal”, manifestó un encargado de una línea de transporte.

Otra encargada de la venta de boletos agregó que los buses viajan full pasajeros desde San Fernando de Apure y regresan vacíos. “Diario solo cuatro a cinco pasajeros regresan de los 30 a 31 usuarios de cada unidad que sale de San Fernando hacia Guasdualito y San Cristóbal. Por lo general, cada empresa ofrece diario dos carros para Guasdualito y uno para San Cristóbal, que sumarían unos 90 pasajeros diarios. Antes solo salían entre 15 a 20 pasajeros al día”, apuntó.

Éxodo por la crisis

María Suárez, una mujer apureña que sale de Venezuela cada seis meses por temas de salud de su hermana, asevera que en la actualidad se ha incrementado el número de personas que han abandonado al país, debido a los problemas económicos, políticos y sociales.

“He visto el aumento triste y doloroso de la migración venezolana hacia Brasil, donde hay muchos hermanos venezolanos refugiados. Entro y salgo del país para ayudar a mi hermana, que tiene cuatro años en Manaos en Brasil y está a la espera de un trasplante renal, lo cual se ha hecho imposible en Venezuela, donde ya nada es lo mismo. Añoro el ayer de mi Venezuela, aquella Venezuela bonita que aspiro volver a ver, que fluya y vuelva a ser bonita con mi familia unida con buenos trabajos e ingresos, un país de productividad, quisiera que la educación y la salud vuelvan a ser las mismas de antes”, destacó Suárez.

Desde hace unos 8 años, un comerciante de ropa, zapatos y otros productos viaja desde Apure hacia Cúcuta (Colombia), cada 10 a 15 días. Considera que la migración venezolana se ha mantenido, pero vaticina que si la situación de Venezuela no cambia, las cifras de migración venezolana aumentarán estrepitosamente.

“En un bus de 30 pasajeros, la mitad salen del país hacia Colombia, Perú, Ecuador o Chile. Yo no me quiero ir de Venezuela, porque aquí está toda mi familia. Si esto no cambia, se irá de Venezuela a medio país, porque aquí no hay vida, no hay futuro para los hijos. Cada día más personas trabajan con este tipo de comercio, por lo cual las ganancias cada vez son menores, han bajado entre un 30 % a 40 %”, finalizó.