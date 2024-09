“La realidad es que ahora estoy pagando muchas cosas que hice”: Nicky Jam enfrenta problemas de alcoholismo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El exponente de género urbano, Nicky Jam, brindó recientemente una entrevista a Jay Shetty y en medio del pódcast hizo referencia a los problemas de alcoholismo que ha estado enfrentando durante estos últimos años y que además se han visto acompañados de episodios de ansiedad.

“La verdad es que a veces me pongo ansioso, me dan ataques de ansiedad y me tiemblan las manos y empiezo a pensar en muchos momentos de mierda, porque pasé por muchas situaciones feas, y la realidad es que ahora estoy pagando muchas cosas que hice, por eso quiero ser sincero, el año pasado tuve problemas con el alcohol, a veces me pongo loco y bebo tres o cinco días seguidos”, confesó.

En el mismo orden de ideas, Nicky reveló que la vez que anunció a través de las redes que se retiraba de la música, fue una acción a la que el alcohol lo “empujó”.

“Hasta llegué a decir que me iba a retirar, y eso es mentira, no me voy a retirar, recuerdo que hasta edité un video en el que dije que lo iba a hacer y eso fue culpa del alcohol, he estado luchando contra esto por dos años, pero no puedo decir que soy alcohólico, porque un alcohólico empieza a temblar”, dijo.

