“Tengo elementos de carácter técnico”: Juan Carlos Delpino descarta hackeo a sistema electoral (VIDEO)

“Tengo elementos de carácter técnico en los que queda clara evidencia que el hackeo pudo no haberse producido nunca. La oposición tiene esos elementos, tiene esas actas firmadas por todos los autores”, manifestó Juan Carlos Delpino, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, CNE, en diálogo exclusivo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol.

Por: Noticias Caracol

Durante la primera entrevista que hace para televisión desde que debió salir de Venezuela, Delpino aseguró que está bien de salud: “Me encuentro bien, digamos a salvo y bajo cuidados. Por supuesto, con el guayabo de extrañar el país y esa no es una muy buena sensación”.

¿En qué momento del día de las elecciones en Venezuela (28 de julio de 2024) se da usted cuenta de que hubo fraude?

“No se trata exactamente de fraude. Sencillamente a la hora que yo recibo una invitación a una reunión, digamos técnica, en donde se me comunica que se ha producido un hackeo al sistema y que eso ha impedido que continúe la transmisión y que se cuenta con una transmisión del 58%, se me pide subir a totalización y yo me niego, sencillamente porque el 58% no es lo que tradicionalmente se hace. Tú declaras el resultado después de transitado por encima del 95%, como era la costumbre, de tal manera que la tendencia hubiese sido irreversible. Además de las incidencias que ya estaba yo recibiendo respecto de la cantidad de no muy pocos centros en los que los testigos fueron desalojados, y de otra cantidad de testigos, también bastante importantes, que no contaban con las actas en la mano o que no se había producido la transmisión del código QR, por lo que entonces yo me niego a subir a la sala de totalización. Hay un margen de votación demasiado grande como para que eso generara el boletín que se dio después pasadas las 12:00 de la noche, con el argumento que ahí había el 80% de transmisión”.

¿Qué es la sala de totalización?

“Es un área donde queda nuestra ‘data center’, nuestra central de transmisión. La transmisión se va evidenciando porcentualmente en las mesas, se va transmitiendo y porcentualmente, por los estados, se viene produciendo la verificación de que la transmisión viene dándose. Normalmente la transmisión tiene picos, hasta concluir el porcentaje y digamos que habitualmente en todas las elecciones se constata que esto es irreversible y se da entonces los ganadores de la elección, en este caso la presidencial. El problema que yo viví es que era muy poca la transmisión que me decían que existía, más las incidencias que habían; es decir, no iba a leerse exactamente en la totalidad que se necesitaba, que era más del 90%”.

¿No hubiera sido mejor que usted subiera a esa sala de totalización para dejar constancia de que lo que vio no era lo correcto?

“O sea, al final las tendencias no estaban totalmente verificadas y tú no podías constatar que era irreversible, a eso no me arriesgaba. Además, no solamente yo tomé la decisión sino que es que yo llamé a la oficina del candidato presidencial de la oposición y hablé con uno de sus políticos; yo llamé al secretario general del partido de la principal postulación del candidato de la oposición, llamé a la gente con la que me he sentido vinculado siempre dentro de la plataforma para establecerle que el criterio era que íbamos a subir a la totalización y que perfectamente podría yo ver un resultado con el que, no es que yo no iba a estar de acuerdo, sino que al no ser irreversible como constatamos, eso sí era peligroso, a eso me refiero”.

¿En qué momento decide usted irse de Venezuela?

La verdad es que yo les advertí a todos que yo salía del organismo y me iba a mi casa, y ahí me iba a quedar y a esperar la decisión que pudiesen tomar conmigo. En un par de ocasiones me solicitaron unas reuniones dentro del organismo, gente a la que le tengo mucho respeto desde el punto de vista intelectual y técnico, a conversar con ellos y el martes de hace dos semanas se me explica que los radicales tienen ya problemas para aceptar la situación alrededor mío por haberme negado a asistir a la sala”.

