La UE descarta imponer nuevas sanciones al chavismo

El alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, explicó hoy que los países de la Unión Europea han optado por no imponer nuevas sanciones a Venezuela, tras tener ya sancionadas a 55 personalidades políticas del país.

“La realidad es que tenemos a 55 personalidades políticas de Venezuela ya sancionadas, entre ella la vicepresidenta, que ahora es ministra, creo, de Petróleos (Delcy Rodríguez) y al que ahora es ministro del Interior (Diosado Cabello)”, dijo Borrell un consejo informal de ministros de Exteriores de los Veintisiete celebrado en Bruselas.

El coordinador de la diplomacia comunitaria indicó que “más sanciones personales implicaría ir directamente a la sanción a los máximos responsables políticos, ya sólo quedan dos o tres que no estén sancionados”.

“Por eso, los Estados miembros han decidido ver cómo se desarrollan los acontecimientos después de las manifestaciones de hoy y la manera en la que el Gobierno busca alguna clase de negociación”, agregó.

Borrell también señaló que los países de la Unión Europea han decidido no reconocer la “legitimidad democrática” de Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela al no haber presentado las actas electorales.

“Hemos pedido las actas una y otra vez pero, un mes después, no hay esperanza de que Maduro presente las actas, es muy tarde para eso”, dijo en rueda de prensa Borrell, quien agregó que “al no haber verificación, y tememos que nunca la habrá, no podemos aceptar la legitimidad de maduro como presidente electo”.

“Seguirá siendo presidente de facto, sí, de facto, pero negamos la legitimidad democrática basado en un resultado que no se puede verificar”, agregó.

Preguntado sobre qué significa ese no reconocimiento, Borrel dijo que “es la consecuencia lógica inmediata de decir que consideramos que la victoria electoral que él programa no ha sido probada. Y como no ha sido probada, no tenemos por qué creerlo”.

“No lo consideramos como un presidente elegido democráticamente y en cada caso esto tendrá sus consecuencias. Pero no es el único caso. En la vida diplomática no se reconocen gobiernos se reconoce el Estado de Venezuela (…). Tenemos embajadas en Venezuela, tenemos embajadas en Nicaragua. ¿Reconocemos la legitimidad del señor (Nicolás) Ortega? No, pero nos relacionamos”, contestó.

El líder opositor venezolano Edmundo González, que es “el candidato que ha presentado un cierto muero de actas (…) que muestran que tienen un apoyo fuerte, mucho mayor que el de Maduro”, participó telemáticamente en la reunión.

Sin embargo, los países de la UE tampoco acordaron reconocer la victoria del opositor.

El socialista español dijo que la UE seguirá centrada en los derechos humanos y pidió que el Gobierno de Maduro “debe terminar con la represión” tras haber arrestado a “más de 1.500 personas” desde las elecciones, y Bruselas también apoyará los esfuerzos de Brasil y Colombia por encontrar una solución. EFE