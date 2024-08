Cómo gestionar las emociones ante el incierto panorama político en Venezuela

Si antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, muchos venezolanos tenían un alto estado de ansiedad, luego del evento electoral, han sido otras las emociones las que se han manifestado. El miedo es quizás una de las más recurrentes en las personas, a quienes se les ha despertado imágenes del pasado y empezaron a traer al presente, cosas que ya pasaron, sin tomar en cuenta que este es otro momento, no el de la Venezuela de las largas colas.

Jefferson Civira – Corresponsalía lapatilla.com

En entrevista para lapatilla.com, la psicóloga clínico y social, Yorelis Acosta, quien es investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes), hace un bosquejo del estado de ánimo de los venezolanos (no todos), luego del proceso electoral que sigue siendo muy cuestionado dentro y fuera del país.

Acosta, quien se especializa en temas como protesta, violencia, emociones, salud mental, entre otros, destaca que hubo personas que se prepararon particularmente para un escenario postelectoral, especialmente para manejar la ansiedad.

– ¿Cómo percibe el estado de ánimo del venezolano después del 28 de julio?

Hay gente que estuvo preparada, particularmente me preparé para un julio muy movido, donde iba a tener mucho trabajo, donde iba a haber mucha ansiedad, muchas solicitudes de atención psicológica, y fue así. Después del 28, la vida sigue y la gente tiene que recomponerse, tiene que ajustar sus planes de 2024 a un escenario siempre complejo, en el caso Venezuela.

Un escenario conocido, porque ya sabemos que será más de esto, aunque hemos visto violencia, detenciones, protestas, y eso hizo, además, que a muchas personas se les despertara imágenes del pasado, y empezaron a sumar y traer al presente cosas que pasaron ya, sin hacer la distinción de que este es otro momento, y es otra Venezuela. No es la Venezuela de la escasez, de las colas. Pero el miedo se apoderó de la gente, entonces el estado emocional del 28 de julio está entre niveles de ansiedad muy altos y miedo.

– ¿Cómo se puede manejar emociones como la ansiedad, frustración, estrés, depresión e incertidumbre?

Debo acotar que la incertidumbre no es un estado de ánimo desde mi punto de vista, porque la incertidumbre marca el contexto. ¿Qué factores de contexto puedes tú controlar? Y el control te da certezas. Tenemos necesidad de certezas.

Esa es una de las cosas que más le ha costado a la gente, que quieren que el mundo sea perfecto, que yo lo quiero saber todo y quiero saber qué va a pasar mañana, y eso no es posible. No es posible nunca. No es posible cuando tú llevas a tu hijo al colegio saber cómo le va a ir, cómo va a terminar el año escolar, si estás leyendo un libro, vas a ver una película.

Nosotros tenemos control sobre lo que yo dejo entrar a mi pensamiento, sobre qué leo, sobre qué hablo, sobre si acepto que me cuenten un chisme o no, o si leo la cantidad de mensajes que me están mandando o no. Entonces, yo tengo control de mi pensamiento, de lo que dejo entrar a mi pensamiento, y soy muy selectiva. Tengo control de mi rutina, en la mañana me levanto y voy a hacer esto y esto y esto, de mi trabajo, y entonces hay que trabajar en bloques y hacer pausas, porque las pausas son buenas para la mente, el cuerpo, el estiramiento, informarnos qué está pasando y volvemos a trabajar concentrados.

Creo que la gente lo está haciendo al revés y eso genera altos niveles también de improductividad y de ansiedad. Reviso y reviso el teléfono, pregunto, paso y revivo, y después cuando me siento a trabajar, me siento muy confundido y tengo la mente alterada. La ansiedad, frustración, depresión, son alteraciones del estado de ánimo, que ahí tendríamos que preguntarnos: ¿yo siempre me he sentido así? ¿O me siento así por este evento coyuntural, que ha sido las elecciones y las consecuencias que eso puede traer en lo económico y en mi estado de ánimo?

Si usted es una persona ansiosa o con tendencia a la depresión, tiene que buscar ayuda psicológica. Ahorita no puede esperar soluciones mágicas.

– ¿Cuál es la emoción que más se está percibiendo actualmente en los venezolanos?

Para todas esas alteraciones del estado de ánimo como la ansiedad, estrés, frustración y depresión, es importante retomar las rutinas y los hábitos saludables. Entonces haga una caminata, incluya en su agenda del día en lo que voy a hacer hoy, algo que me dé tranquilidad, eso es importante, y comportamientos de autocuidado.

Yo también quiero creer que hay personas optimistas, que están procurando controlarse, leer cosas adecuadas, reflexionar, comprender, es decir, están en una espera activa, aprovechando estos espacios para recuperarse emocionalmente, revisar sus emociones, ajustar sus planes y descansar. Otros que van a consulta, que me preguntan que están muy alterados y que están pendientes de redes, entonces eso es lo que predomina, un estado de ansiedad.

Pero también hay miedo, miedo con lo que está pasando en la calle, con lo que pueda suceder, hay estados que están militarizados, hay detenciones, y comprender lo que está pasando en Venezuela es sumamente complejo. Así que yo diría que las personas que están alteradas es porque presentan altos niveles de ansiedad y miedo.

– ¿Qué recomienda a las personas que estén atravesando por alguna de estas situaciones?

Las indicaciones para estos casos son aprender a gestionar las emociones negativas. Los adultos no podemos trabajar con emociones básicas y las emociones básicas son el miedo, tristeza, incluso, la alegría, la rabia. No podemos trabajar con eso.

Los adultos tenemos que aprender las emociones complejas superiores, que me hablan del autocontrol, de la automotivación, del esfuerzo por mantener el centro, por no desbordarme, por modelar comportamientos adecuados para los que están aquí. Y significa también que los adultos identificamos cuándo hay emociones negativas, pero también nos tenemos que preparar para enfrentar situaciones negativas extremas, que lo hemos hecho, todos lo hemos hecho. Entonces, en momentos así, cómo te recuperas emocionalmente.

Se debe aprender a drenar de forma adecuada la frustración y la rabia. Entonces, una manera incorrecta de hacerlo, y es muy peligroso, es a través de explosiones, de violencia, de ira. Esa no es la manera correcta. Un adulto no puede funcionar así.

Un adulto debe aprender a drenar adecuadamente, a detenerse, a retirarse, a hacer una caminata, y creo que incluir en nuestras tareas del día una actividad al aire libre. Y si no puede, contacto con la naturaleza, con sus plantas, con sus maticas, porque la hiperconectividad también tiene una cara negativa.

Estoy en la computadora, estoy en el teléfono, me paso después a otra cosa, y hay que mirar el cielo, tomar sol. Esos son detalles importantes para la salud física y para la salud mental. Si pudiera hacer una caminata de 15 minutos todos los días, 20 minutos, sin llevarse el teléfono, mirando el cielo, dejando los problemas a un lado.

Y una recomendación importante es hacer pausas de las preocupaciones. Quien esté 24-7 preocupado tiene que ir también al especialista, porque la capacidad de desconexión, de voy a descansar, no voy a pensar más en esto, voy a hacer una pausa, voy a ver una película, voy a hacer 10 minutos de una música agradable, me voy a ir al teatro o al cine, en un momento como este es fundamental. Y quien no lo pueda hacer y no lo pueda disfrutar, su capacidad de desconexión está alterada y eso es un síntoma de menos salud mental.