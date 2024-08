En IMÁGENES: así se vivió la ocultación de Saturno por la Luna en varios países

El 2024 nos ha dejado sorprendentes fenómenos astronómicos en los que el cielo se ha convertido en el escenario en el que desde distintos puntos de nuestro planeta Tierra se han visto desde lluvias de estrellas hasta el eclipse total de Sol que ocurrió en abril pasado y en el que México fue uno de los países afortunados en verlo. Lamentablemente, en esta ocasión los cielos dentro del territorio azteca no pudieron ser testigos de una pcultación que era muy esperada y que sólo podremos ver contadas veces en los próximos 25 años.

La noche del martes 20 de agosto los cielos de Huancayo e Ica presenciaron un momento único con la ocultación planetaria de Saturno por la Luna; este momento logró que el planeta con anillos “desapareciera” momentáneamente de nuestra vista para quedar detrás del satélite y como era de esperarse, las imágenes cautivaron en redes sociales y aunque no se podía ver a simple vista, las tomas compartidas por los observatorios son virales desde hace ya unas horas.

El geólogo Sergio Almazán fue uno de los muchos que compartió un video captado por Misael Figueroa de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) en el que gracias a las últimas tecnologías se aprecia la silueta redondeada y con anillos justo por la mitad de Saturno ocultándose poco a poco por la inmensidad de la Luna. La toma fue catalogada como espectacular, en palabras el experto del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y sólo son una muestra breve de cómo se vivió este fenómeno astronómico.

Por supuesto, estas no fueron las únicas pruebas de la sorprendente noche que se vio principalmente en países de América Latina, tales como Colombia, Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia, pero en el noroeste de África y el oeste de Europa también fue posible presenciar este evento que volverá a ocurrir a inicios de 2025 y en los próximos años.

Saturn's occultation this morning. Best I could get before the clouds rolled in. Not able to get anything else with trees in the way. Skymax 180 and Saturn C. @MoonHourSocial #astronomy #Astrophotography @ThePhotoHour pic.twitter.com/Ec52NsmO74

— Roger Hyman (@hyman_roger) August 21, 2024