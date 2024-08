Juan Pablo Guanipa: Si Petro quiere ayudar a Venezuela, que pida abrir cajas y contar votos

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Nacionales, Presidenciales

Juan Pablo Guanipa, uno de los líderes de la oposición venezolana y perseguido por el Gobierno de Nicolás Maduro, se pronunció en Mañanas Blu con Néstor Morales sobre la propuesta de repetir las elecciones en Venezuela y, recientemente, un mandato de "cohabitación transitorio" propuesto por el presidente Gustavo Petro, quien dijo que solución política en el vecino país depende de Maduro.

Por Blu Radio

Una idea con la que Guanipa se mostró en desacuerdo, pues, según señaló, no es necesario convocar una nueva elección, ya que “Edmundo González ganó” el proceso electoral y las actas así lo demuestran. Además, mencionó que existen mecanismos para verificar estos resultados, como contar esos documentos, requeridos por instancias internacionales, y los votos guardados en las urnas. Añadió que hay mecanismos diferentes a los que proponen Petro y Lula, desde Brasil.

“Honestamente, no. En primer lugar, uno siempre agradece cualquier mediación que vaya en función del respeto a la voluntad del pueblo venezolano, eso es lo que nosotros agradecemos. Por eso, no hay dudas con respecto a que Edmundo González ganó el proceso electoral. Tan no hay dudas que lo demostramos con las actas en la mano, pero si Petro y Lula quieren ayudarnos un poco más y quieren que se esclarezca todo esto, por qué no pedimos, por ejemplo, cada vez que votamos y termina la votación, la máquina produce un acta, una sola, que va al sobre número uno y esa la tiene guardada la fuerza armada; saquemos esa acta, saquemos esas 30.000 actas y las contamos, por qué no abrimos esas cajas y contamos los votos”, sentenció.

En cuanto a la propuesta de cohabitación y el Frente Nacional, Guanipa tampoco la compartió, ya que implicaría trabajar en conjunto con Maduro, de quien dijo “ha perseguido y reprimido a la oposición”. Por eso, enfatizó la importancia de mantener la lucha por un cambio político en Venezuela, de buscar una transición pacífica y un cambio de régimen.

Sobre el diálogo con Gobierno actual, afirmó que en este momento está roto debido a la represión y persecución hacia la oposición. Sin embargo, consideró que es necesario seguir buscando una negociación que garantice la salida de Nicolás Maduro del poder y que se centren los resultados electorales. En ese sentido, Guanipa mencionó la importancia de garantías para que Maduro y quienes hoy gobiernan abandonen el país.

En relación con las acciones que aún pueden realizar, dijo que les queda ejercer presión interna y lograr el reconocimiento internacional de los resultados electorales en Venezuela. Asimismo, resaltó la importancia de las movilizaciones y la unidad de los venezolanos en la lucha por el cambio político.