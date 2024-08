El drama de venezolanos refugiados en EEUU que esperan juntarse con su familia ante nueva ola represiva del chavismo

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

KIRO Newsradio habló con solicitantes de asilo venezolanos el martes mientras la violencia política sacude a su país.

Por KIRO Newsradio

Más de una docena de venezolanos buscan refugio en un campamento en Kent. José ha estado viviendo en el campamento durante los últimos dos meses. Dijo que abandonó su hogar en Venezuela para escapar de la represión contra los disidentes políticos, pero ahora teme por su familia.

“Tienen miedo porque todavía no han salido del país”, dijo José, traducido del español al inglés. “Pero si es la voluntad de Dios, puedo traerlos aquí también. Me gustaría tener a mi familia aquí, a mis hijas. Tengo una hija de 3 años que pregunta por mí”.

While Venezuelan refugees in Kent struggle to stay fed and await rulings on their asylum requests, they tell me they worry for their families enduring political unrest back home.

Neighboring biz owners are sympathetic, and wonder where’s the help?

I’ll have more @KIRONewsradio pic.twitter.com/WuhcJaigAr

— Sam Campbell (@HeySamCampbell) July 30, 2024