Bernie Sanders exigió la publicación completa de actas electorales en Venezuela

El senador estadounidense Bernie Sanders solicitó a las autoridades venezolanas garantizar el respeto a la soberanía popular, en el contexto de las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

lapatilla.com

Sanders instó a publicar los recuentos completos de votos de todas las mesas, de acuerdo a la ley venezolana. Asimismo, exhortó a las fuerzas de seguridad a abstenerse de usar la fuerza en contra de protestas pacíficas.

“Los venezolanos merecen elecciones democráticas libres y transparentes. Se deben publicar los recuentos completos de votos de todos los colegios electorales del país, de conformidad con la ley venezolana, y las autoridades deben abstenerse de usar la fuerza contra manifestantes pacíficos”, dijo en su cuenta oficial en X.

El senador demandó respeto a la libre determinación ciudadana mediante elecciones transparentes que reflejan fielmente la voluntad de los más de 21 millones de convocados a las urnas.

