Amante de Pablo Escobar rompió el silencio 30 años después de la muerte del capo

Posteado en: Internacionales, Titulares

Antes de que Pablo Escobar fuera conocido como uno de los narcos más destacados en los 80 y 90, el antioqueño era reconocido en Colombia como un comerciante, pero este camuflaje fue descartado luego de que ordenó el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

Por infobae.com

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Antes de que se conocieran sus negocios ilícitos, el paisa llegó a participar en política e interactuar con parte de la farándula colombiana, siendo uno de estos espacios en los que conoció a Virginia Vallejo, presentadora de televisión que estaba viviendo el auge de su carrera en ese momento.

Además de su esposa, Victoria Eugenia Henao, la única relación del capo que se hizo pública fue con Vallejo, y aunque tuvo fama de tener varias mujeres, antes de que se expusieran sus crímenes, la presentadora se convirtió en una especie de consejera para él.

Sobre los momentos que vivió con Escobar, Vallejo escribió el libro Amando a Pablo, odiando a Escobar; además, sirvió de inspiración del director Fernando León de Aranoa, que estuvo a cargo de la película Loving Pablo, en la que Penélope Cruz interpretó a la periodista.

Tras la muerte del capo y radicarse en Estados Unidos, Virginia Vallejo ha dejado de lado los medios, por lo que fue sorpresivo que accediera a hablar para Cope en el programa La Noche de Adolfo Arjona, en el que recordó su relación con Escobar, al que llamó un “potro indómito”.

En primer lugar, Vallejo destacó que “era una niña de alta sociedad” cuando conoció a Escobar, del que afirmó que, en ese momento, era “un hombre desconocido, de clase popular”.

La colombiana indicó que fue el capo el que se acercó a ella para intentar tener una relación y aunque no estaba dentro de sus parámetros de hombre ideal, aceptó debido a la confianza y seguridad que tenía el capo.

“Yo me enamoré de él, porque él se enamoró primero de mí. Si no, yo no hubiera tenido una relación con un hombre de clase baja. Era bajito, gordito y feito, pero me enamoró su extrema seguridad. Además, me di cuenta de que era un criminal”, declaró Virginia Vallejo a Cope.

Igualmente, resaltó que Escobar sí se enamoró de ella, a pesar de que la esposa del capo ha asegurado que tenía conocimiento de que Pablo tenía encuentros con múltiples mujeres y que la presentadora era “una más”, Virginia Vallejo afirmó que su relación con el capo era tan cercana que conoció primero los secretos del criminal que los demás.

“En 1984 Pablo estaba escondido porque había asesinado al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Él me lo confesó porque quería que yo escribiera su biografía”.

Para leer la nota completa pulse Aquí