AP: Venezolanos recurren a “tigritos” y juegos de azar para estirar sus salarios hasta después de las elecciones

Un mercado municipal en el este de Venezuela está repleto de clientes los fines de semana que esperan conseguir un trato entre los puestos de frutas y verduras, carne, queso y productos no perecederos. Algunos llevan plátanos, galletas de yuca, harina de maíz o medio cartón de huevos mientras caminan a casa.

Por Regina García Cano | The Associated Press

Cruz Brito, profesor de secundaria, está parado al otro lado de la calle en medio del olor a pescado que se aferra al aire cálido y húmedo de Maturín. Tiene unos 27 dólares en su cuenta bancaria y una sola lata de sardinas en casa. Le faltan cinco días para su próximo sueldo y su hija mayor necesita útiles universitarios para el día siguiente. Entonces, se va con las manos vacías. Tal vez la tienda de conveniencia de su vecindario le venda un par de cosas a crédito.

Once años después del inicio de la compleja crisis de su país, los días de escasez de alimentos prácticamente han terminado, pero con muchos ganando menos de 200 dólares al mes, conseguir lo esencial es una lucha constante para las familias de las zonas rurales y urbanas por igual. La gente tiene un segundo y tercer empleo, inicia pequeños negocios, intercambia servicios y apuesta para juntar el dinero, pero aun así cada decisión parece implicar una calculadora y un calendario.

Esa matemática que provoca angustia es una de las razones por las que el control del partido gobernante en el poder parece vulnerable en las elecciones presidenciales del domingo.

Brito está rezando por un nuevo presidente y, por extensión, por el fin de la angustia que a veces la ha dejado sintiéndose desesperada.

“He llorado porque no he tenido que comer”, dijo Brito el domingo afuera del mercado, una semana antes de las elecciones. “No hemos emigrado, primero, porque tengo a mi mamá y a mi papá aquí, y segundo, porque creo en Dios y creo que vamos a superar esto. Pero si no, tengo que irme desgraciadamente con el corazón roto, como todos los que han emigrado”.

La prolongada crisis de Venezuela ha evolucionado a lo largo de los años. Nicolás Maduro puede incluso apuntar a un crecimiento económico en los años posteriores a la pandemia. Pero los salarios y los beneficios de los trabajadores no se han recuperado.

Cada mes, los empleados públicos reciben el salario mínimo del país: 130 bolívares venezolanos, o un poco más en función de la experiencia, los contratos y las habilidades. Esa cantidad no ha cambiado desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares. Las variaciones en los tipos de cambio de divisas lo han reducido a 3,50 dólares. Los trabajadores también ganan un bono mensual de asistencia alimentaria de unos 40 dólares, y los que se han inscrito en un sistema de beneficios gubernamentales conocido como la Tarjeta de la Patria reciben 90 dólares adicionales.

Así es como, con 20 años de experiencia como profesor de inglés, Brito gana 143 dólares cada mes. Recibe 6,50 dólares el día 10 del mes y nuevamente el 25, cuando también recibe 40 dólares en asistencia alimentaria. El día 15 de ese mes, recibe los 90 dólares de la Tarjeta de la Patria, un estipendio que el chavismo ha bautizado como Bono de Guerra Económica, en referencia a lo que Maduro y sus aliados consideran ataques a la economía venezolana por parte de Estados Unidos.

Las familias de todo el país sudamericano necesitan al menos 385 dólares al mes solo para comprar una canasta básica de productos, que entre varias cosas incluye 1 litro (cuarto de galón) de aceite vegetal; 1 kilogramo (2 libras) de arroz, azúcar, papas, plátanos y carne molida; medio kilo (1 libra) de frijoles; y al menos 12 huevos.

Entonces, Brito intenta ganar dinero extra jugando juegos de casino en una aplicación de teléfono inteligente por las noches, haciendo traducciones, realizando rifas y vendiendo monedas congeladas en las calles de Maturín. Ganó 1.000 bolívares, los 27 dólares de su cuenta bancaria, jugando a la ruleta. Sus apuestas oscilan entre los 33 y los 66 céntimos.

Brito enseña de lunes a viernes, pero a nivel nacional, los educadores a menudo solo se presentan a las aulas dos o tres días a la semana porque tienen que buscar dinero en otros lugares.

“Llegar al supermercado, agarrar un carrito y hacer compras, ya no sé qué es eso”, dijo Brito, de 47 años. “Antes compraba un pollo entero, ahora no compro ni medio pollo. He tenido que comprar tres huevos porque ya no puedo comprar un cartón de huevos”.

