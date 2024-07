Artistas y figuras públicas de Venezuela recordaron que “tu voto es la llave” (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento, Presidenciales

Artistas y figuras públicas de Venezuela recordaron este viernes en un emotivo mensaje que el voto de cada uno de los ciudadanos representa la llave del cambio para el país, en la elección presidencial del próximo 28 de julio.

El partido Vente Venezuela compartió en sus redes sociales, un video en el que aparecen venezolanos ligados al entretenimiento, periodistas e influencers como: Marko Música, María Gabriela de Faria, Nelson Bustamante, Diego Vicentini, Elba Escobar,, Catherine Fulop, Ana Maqría Simón, Christian McGaffney, Fabiola Colmenares, Édgar Ramírez, Mónica Pascualotto, Marisa Román, George Harris, Tania Sarabia, Idania Chirinos, Sergio Novelli, Carla Angola, Luis Olavarrieta, Melanio Escobar, entre otros, quienes resaltaron la importancia de participar masivamente en los comicios.

En el mensaje recopilatorio, indicaron que el voto de cada venezolano es la llave para permitir el regreso de aquellos que se fueron por diversos motivos a otras naciones y por los que aún siguen en Venezuela y no quieren separarse de sus familias.

“Yo nunca me fui. Sin importar lo que pasara, cuando he observado a Venezuela, mi primer pensamiento nunca ha sido su tragedia, mucho menos el monstruo dentro de sus propias entrañas. Todo este tiempo solo he podido verla a ella. A toda ella. Todo lo que de ella siempre ha estado bien. No a una minoría que ha relegado todo eso que es ella, detrás de un espejo empañado por el dolor. Detrás de la bruma de un calvario. Siempre he visto a Venezuela con la mirada de quien la conoce bien, más allá de este ahora que se nos ha hecho interminable”, comentaron los artistas y figuras públicas en conjunto.

“Han intentado opacarla por tantos años. Pero ahora, como en cada adversidad, siempre exhibe la virtud de su Luz. Esa misma que siempre he encontrado en ella, incluso en sus víctimas, en sus sobrevivientes y en quienes permanencen en calabozos sin ninguna razón. Hoy no le hablo a Venezuela porque tenga todas las respuestas. ¿Quién podría explicar todo el martirio que ha padecido? Quizás es tan difícil como intentar explicar toda la Fe que brota de ella hoy. Hemos probado tantas llaves, en infinitas puertas. Sentíamos que ya no sería posible abrir ninguna más. Hasta que dimos con la verdadera llave. Esa llave que somos nosotros mismos. Antes, durante y después del 28 de julio, necesitamos seguir siendo UNA SOLA LLAVE”, continuaron.

“Haz llave conmigo. Tú voto es la llave. Tú serás mi llave para poder Volver. O Para no tener que irme JAMÁS. Yo me quiero quedar. Yo no quería irme. Yo nunca me fui. Yo tengo la llave para volver a lo que siempre he pertenecido. Es a mi a quien pertenece la llave de mi propio hogar. Yo tengo la llave para nuestro reencuentro. Para cruzar este y todos los países que me han separado de ti. Ábreme la Puerta de mi casa. Vota por mi si yo no pudiera, o si yo faltara. Vota por tantos quienes nos faltan ya. Dejemos al régimen sin ninguna llave. Y asi abrir todas las mazmorras, Y asi abrir todos los medios. Para Volver a transmitir desde allí en vivo . Para volver a sentirnos vivos, como nos sentíamos allí. Yo siempre he sido la llave. La llave siempre has sido tú. #TuVotoEsLaLlave”, concluyeron.

Vente Venezuela hizo un llamado a los venezolanos a ejercer su derecho al voto el 28 de julio y la importancia de custodiar cada “llave”, que traerá a los seres queridos de muchos a su hogar.