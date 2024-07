El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 10 de julio de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Te enfocas en el trabajo, dispuesto a dar el todo por el todo, no importa que sacrificio tengas que hacer para llegar a tu meta, estás convencido de que lo podrás manejar, porque cuando te fijas una meta, no hay quien te detenga. Estás en una etapa de tu vida en que quieres y necesitas destacar.

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Tauro

Si aceptas tus límites podrás definir que puedes y no hacer, por lo menos por el día de hoy. Eso no significa que no podrás hacerlo más adelante, sólo que prefieres posponerlo y enfocarte en lo que si puedes manejar. Una actitud muy acertada de tu parte, por cierto.

Géminis

Se crea una conexión especial con una persona que acabas de conocer, aún cuando no hubo una gran empatía al principio, una vez que intiman encuentran más cosas en común. Fluyan, porque el uno ayudará al otro en un futuro cercano. Definitivamente será de esas relación en las que hay apoyo mutuo.

Cáncer

No tienes que esforzarte más de la cuenta. Se abren puertas que hasta ahora pensabas que permanecerían cerradas y hasta descubres nuevos caminos, más fáciles de transitar. Y ¿porque no? Hasta te creas una nueva meta. El trabajo fluye y la tendencia es crecer.

Leo

Reuniones, encuentros y conversaciones importantes. Serás reconocido por todo lo que digas o hagas, así que más que nunca, debes usar palabras de a centavo y que lo que digas sea coherente con lo que hagas. Muestras seguridad en tus ideas y transmites el mensaje tal y como tenías pensado.

Virgo

Puede que no te sientas demasiado motivado, y es aceptable, porque no siempre puedes estarlo. Pero más que la motivación puede la disciplina. Si tienes que hacer algo, hazlo y ya. Porque no haya pasión no quiere decir que no lo puedas hacer bien.

Libra

Los opuestos se atraen, pero es difícil de mantener una relación con alguien que vea la vida desde un punto de vista tan diferente al tuyo. Tampoco puedes ni debes cambiarlo, porque sería ir contra su naturaleza y al final si logras un pequeño cambio, sólo habrían problemas. Todo tiene que ser consensuado para que sea duradero.

Escorpio

No puedes basar tu vida en dudar y sospechar. Es tóxico, asfixiante y deprimente. El amor se basa en confiar y la única forma de estar claro es a través de la comunicación. Si lo intentas y no funciona lo mejor que puedes hacer es retirarse y buscar opciones o personas que se ajusten más a tus exigencias.

Sagitario

Piensas que todo está en tu contra y asumes actitud de víctima, se refleja en tu trabajo y crea tensión. Necesitas dar un giro a la forma en que manejas tus emociones y no permitir que afecte tu vida. ¿Sabes que? Medita, trata de tener la mente en blanco por un rato, practícalo todos los días, evita que esa cotorra interna que nos habla a todos de vez en vez te domine.

Capricornio

Estás cansado de que te hagan sentir culpable por todo lo que sucede, incluso en situaciones en las no tienes nada que ver. Hoy te toca enfrentar y aclarar la posición de cada persona en tu vida, sin importar a qué área pertenecen. Sea personal o laboral hay que mantenerse al margen de los problemas.

Acuario

Estás un poco cerrado y no aceptas consejos que pueden ser valiosos para ayudarte a superar una situación. Lo que sucede es más sencillo de lo que parece, pero tu actitud no ayuda. Cambias y todo lo demás también lo hará. Prueba y estarás más que feliz.

Piscis

Te dejas llevar por tu intuición. Buscas otras opciones laborales y como por arte de magia das en el clavo. Lo que antes parecía imposible ahora está frente a ti, a tu alcance. Aprovecha esa oportunidad y entra en acción ya.