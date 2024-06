Kennedy Jr. transmitirá su propio “debate real” durante el encuentro entre Trump y Biden

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Robert F. Kennedy Jr. planea responder al debate presidencial de Trump y Biden en tiempo real el jueves, en lo que su campaña llama “El verdadero debate”.

Por La Opinión

Kennedy es un candidato presidencial independiente, consumado abogado y ambientalista, hijo del exfiscal general y senador Robert F. Kennedy, y sobrino del expresidente John F. Kennedy, y del senador Ted Kennedy.

El martes, Kennedy dijo que, aunque ha sido excluido del escenario del debate, planea agitar las cosas con un evento transmitido en vivo que espera que se inserte en la conversación respondiendo las mismas preguntas que les harán a Trump y Biden.

La transmisión en vivo de Kennedy Jr.se transmitirá por X y TheRealDebate.com, como anunció el candidato independiente en redes sociales. “Intentaron quitarle su elección independiente para presidente y no los voy a permitir. Vea el debate presidencial como se supone que debe ser y decida usted mismo”.

They tried to take away your independent choice for president and I'm not going to let them.

Watch the presidential debate as it is supposed to be and decide for yourself.

Streaming right here on X and https://t.co/cNn8VVwFIl pic.twitter.com/kYD1eMeLqH

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) June 25, 2024