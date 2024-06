EEUU preocupado por últimas detenciones de activistas políticos en Venezuela

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, expresó su preocupación tras las recientes detenciones de activistas políticos del partido Vente Venezuela.

lapatilla.com

“Las últimas detenciones y el acoso continuo a miembros de la oposición democrática de Venezuela son acontecimientos profundamente preocupantes en el período previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio”, dijo el funcionario norteamericano a través de su cuenta en X.

Puntualizó que “a los candidatos y activistas venezolanos se les debe permitir hacer campaña pacíficamente y sin intimidación”.

The latest detentions and ongoing harassment of members of Venezuela’s democratic opposition are deeply concerning developments in the run up to the July 28 presidential election. Venezuelan candidates & activists should be allowed to campaign peacefully & free from intimidation.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) June 18, 2024