Barista le rompió el parabrisas del carro con un martillo a un cliente que le reclamó el precio del café en Seattle (VIDEO)

Una discusión en Seattle sobre el precio de un café terminó en un altercado violento que ha generado un amplio debate en redes sociales. Emma Lee, una barista de 23 años, rompió el parabrisas de un cliente con un martillo después de que este le arrojara café, un incidente que ha sido ampliamente discutido en diversas plataformas de noticias.

Emma Lee es propietaria de la cafetería “A Taste of Heaven Espresso” ubicada en el sur de Seattle. Según informó The New York Post, la confrontación comenzó cuando un cliente, cuya identidad no ha sido revelada, cuestionó el precio de su pedido, que consistía en un café de 946 ml y un agua de 710 ml, con un total de USD 22. El cliente, molesto por el costo, arrojó ambas bebidas a Lee, quien en ese momento se encontraba atendiendo en su puesto.

De acuerdo con el reporte de Fox News, el cliente había sido habitual en la cafetería y había expresado su descontento por los precios en ocasiones anteriores. Durante el altercado, el cliente le dijo a Lee: “Nadie te va a extrañar”, una frase que Lee interpretó como una amenaza. Según las declaraciones de la barista a Fox News, el cliente también gritó, escupió e intentó abrir la ventana del puesto de café, lo cual incrementó su sensación de peligro. “Esto la llevó a tomar un martillo y romper el parabrisas del cliente en un acto de defensa.

La situación fue capturada por las cámaras de vigilancia de la cafetería y posteriormente el video fue compartido en la cuenta de Instagram de Lee. En el video se puede ver cómo el cliente, después de arrojar las bebidas, regresa a su vehículo mientras Lee saca un martillo y golpea el parabrisas del coche. “Me sentí en peligro”, afirmó Lee en una entrevista con Fox News. “Es indignante que el cliente pueda agredirme por el precio de sus bebidas, pero que mi respuesta no sea considerada apropiada”, agregó.

A raíz del incidente, Lee llamó a la policía y presentó cargos por agresión menor contra el cliente. La policía de Seattle llegó al lugar para investigar la supuesta agresión y, aunque el cliente no fue arrestado, se le prohibió regresar a la cafetería. Sin embargo, según informó The New York Post, el cliente podría llevar a Lee a la corte de reclamos menores para cubrir los costos del parabrisas roto.

Este evento ha generado una amplia variedad de reacciones en redes sociales y entre los consumidores de café en Seattle. Según Daily Mail, muchos espectadores han elogiado la respuesta de Lee, considerándola una heroína local y destacando la importancia de “la seguridad de las mujeres, especialmente en trabajos que las ponen en situaciones vulnerables.” Otros en redes sociales han opinado que Lee debería haber manejado la situación de una manera diferente y evitar la confrontación física.

Según declaraciones a Daily Mail, Lee defendió sus acciones afirmando que actuó en defensa propia y que tenía derecho a proteger su propiedad. También señaló que la agresión del cliente no fue un incidente aislado, ya que el hombre había mostrado comportamientos agresivos anteriormente. En ese sentido, Lee manifestó su preocupación por la seguridad de las mujeres que trabajan en entornos similares, haciendo hincapié en la necesidad de protegerse ante situaciones de violencia verbal y física.

En el informe de FOX 13 Seattle, se menciona que varios admiradores de Lee apoyaron su acción en redes sociales, argumentando que “tales medidas pueden disuadir a otros de considerar apropiado agredir verbal o físicamente a baristas y otros trabajadores en la industria de servicios.” No obstante, también hubo una minoría que consideró que la respuesta de Lee fue exagerada y que debería haber optado por una solución menos violenta.

