Carlos Sainz Jr. explicó cómo es la dieta que siguen los pilotos de Fórmula 1

Carlos Sainz Jr., el piloto español de Ferrari en Fórmula 1, ha visitado la noche de este lunes el plató de El Hormiguero. Lo ha hecho aprovechando su estancia en su país natal de cara al Gran Premio de España que tendrá lugar esta semana, motivo por el que Pablo Motos ha podido entrevistarle, algo muy difícil, según el entrevistador, con el “currazo” que se pegan estos deportistas viajando cada semana a un país distinto.

Por Nel Gómez / Infobae

Pasados unos minutos, Pablo Motos ha querido dejar de lado el lado competitivo de las carreras y centrarse en cómo es el día a día de los pilotos. Sobre ello, ha querido saber si es cierto que a los pilotos les hacen “perder peso para ponérselo al coche”, algo a lo que Carlos Sainz Jr. ha contestado afirmativamente.

“Si el coche ha nacido un año y ha nacido gordo, por así decirlo, tú lo que quieres es quitarte ese peso y ponérselo al coche lo más abajo posible”, ha explicado para sorpresa del presentador. “Mi límite de peso es de 80 kilos. Ahora peso unos 72, pero con el mono y demás llego a los 80. Pero si consigo llegar a los 77 puedo poner esos tres kilos en todas las partes del coche, según me venga bien”.

Pablo Motos no daba crédito al escuchar eso. “Entonces ves un plato de macarrones y dices ‘bueno, si no me lo como a lo mejor puedo añadirle peso al coche’”. “Yo miro las hamburguesas sobre todo”, ha confesado el piloto, “y paso mucho tiempo en Italia y las pizzas… bueno, no me meto en detalles”, ha dicho entre risas.

