Los 60 de Courteney Cox: la obsesión sexual de su exmarido y el amor platónico de su compañero de Friends

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“No voy a llegar muy lejos. Sólo mido 1,65 m y no tengo una gran apariencia”, declaró en sus primeros días como modelo. Pero al llegar a su sexta década de vida, queda claro que se equivocó y por mucho: Courteney Cox es reconocida a nivel mundial por su papel como Monica en la serie Friends, sin embargo, su primera incursión notable fue cuando fue seleccionada como la chica “sorprendida” sacada de la multitud por Bruce Springsteen, que la invitó al escenario en el video de su canción Dancing in the Dark de 1984, papel por el cual le pagaron 350 dólares.

Cynthia Serebrinsky

Amada por la cámara

Courteney Bass Cox nació el 15 de junio de 1964 en Birmingham, Alabama, en una familia adinerada del sur de Estados Unidos. Hija de Courteney Bass y Richard Lewis Cox (1930-2001), un empresario, ella era la pequeña de la familia con dos hermanas mayores (Virginia y Dottie) y un hermano mayor, Richard, Jr. Se crio en un suburbio lujoso, Mountain Brook, y era la típica niña mimada de papá. Por eso, quedó devastada cuando, en 1974, sus padres se divorciaron y su padre se mudó a Florida.

Se convirtió en una adolescente rebelde y no le hizo las cosas fáciles a su madre y a su padrastro, el empresario neoyorquino Hunter Copeland, aunque ahora tienen una gran relación. En la escuela secundaria fue porrista, tenista y nadadora, y en su último año, tuvo su primera experiencia como modelo. Apareció en un anuncio de la tienda Parisians. Después de graduarse dejó Alabama para estudiar arquitectura y diseño de interiores en Mount Vernon College. Al año abandonó los estudios para dedicarse al modelaje en Nueva York, tras ser contratada por la prestigiosa Agencia de Modelos Ford. Su foto ilustró tapas de revistas para adolescentes, como Tiger Beat y Little Miss. Además se la vio en varias novelas románticas. Luego pasó a las publicidades de Maybelline, Noxema, New York Telephone Company y Tampax. En ese comercial se convirtió en la primera persona en decir “período” en la televisión estadounidense.

En 1987, Cox obtuvo el papel de Lauren Miller en la serie Family Ties, en la que interpretó a la novia del personaje de Michael J. Fox. Posteriormente participó en varios programas de televisión y películas. Se desatacó en un episodio de la serie Seinfeld y en el filme Ace Ventura: Pet Detective. Sin embargo, su gran salto llegó con Friends, cuando ya había establecido su nombre en la industria del entretenimiento. Si los creadores de Friends hubieran seguido su plan inicial, Jennifer Aniston no habría sido seleccionada como Rachel Green. Marta Kauffman, una de las creadoras de la serie, inicialmente quería que Cox interpretara a Rachel, pero fue la propia Courteney quien expresó su deseo de interpretar a Monica. Al obtener el papel, Cox ya era la actriz más reconocida entre los seis integrantes del elenco principal. La química entre ella y sus compañeros impulsó rápidamente a Friends al éxito, llevando a la serie a la cima de los índices de audiencia. Y además transformó a los protagonistas en estrellas de renombre, lo que resultó en beneficios económicos importantes para todos ellos.

En 2002, los seis actores negociaron para que ninguno ganara más que los demás, y en las dos últimas temporadas de Friends, cada uno de los protagonistas cobró un millón de dólares por episodio. En 2015, Cox y sus compañeros de reparto obtenían más de 20 millones de dólares al año en regalías por Friends.

