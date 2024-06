Más de dos meses sin agua tienen pueblos de Paraguaná

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Habitantes de la parroquia Moruy en el municipio Falcón de la Península de Paraguaná, tienen dos días consecutivos en protesta por cumplirse 66 días sin el suministro de agua por tuberías.

Irene Revilla / Corresponsalía lapatilla.com

Los lugareños de los pueblos de Paraguaná están pasando muchas penurias por esta “sequía obligada”, ya que tampoco cuentan con dinero para comprar agua en camiones cisternas.

Renes Revilla, habitante de la zona, explicó que los afectados son todos los habitantes de la parroquia Moruy, y aunque las comunidades salen en el cronograma de suministro que envía Hidrofalcón, esa programación no se cumple.

“Nadie nos da respuesta. Moruy tuvo más de 15 años sin recibir agua por tubería y hace menos de 2 años se activó la estación de bombeo, ubicada en Santa Ana, y desde que la colocaron, desde ese tiempo, la parroquia Moruy no ha tenido más de 10 días operativos para la comunidad”, dijo.

Comentó que hace unos días hubo una marcha política en la población de Moruy en apoyo a Nicolás Maduro, y un día antes el presidente de Hidrofalcón, Alí Cardenal, estuvo en el pueblo verificando y constatando los problemas hídricos. Recibió los respectivos reclamos para su mejora, pero después de la marcha todo sigue igual.

Algunos de los sectores afectados son Los Llanitos, Guacurebo, La Bomba, Las Antillas, entre otros. Por la sequía también están pasando el ambulatorio de Moruy y la escuela de la comunidad.

El alcalde del municipio Falcón, Harold Dávila, explicó que la gente no aguanta esta dramática situación sin agua. “No solo ellos están afectados por esta grave crisis. Todo el municipio Falcón está padeciendo la falta de agua potable. Se anuncian los cronogramas y no se cumplen. Hidrofalcón anuncia la puesta en marcha de las estaciones de bombeo que no bombean nada. Este engaño lleno de retórica política ya no se aguanta. Es un problema serio. Lamentablemente esta interrupción del tránsito se convierte en un factor que afecta muchas actividades de la vida municipal. No tengo como institución, cómo asumir esa problemática. Me solidarizo con su necesidad, hago un llamado a Hidrofalcón para que cumpla con sus compromisos. Nuestros pueblos ya no aguantan más, esta exigencia necesita respuesta”, dijo el alcalde.