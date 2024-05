Posteado en: Actualidad, Internacionales

Cristal Montañéz Baylor entre los 18 Venezolanos Destacados por “sus contribuciones y por ser un representante de Venezuela en los Estados Unidos.”

La Primera Cumbre de Organizaciones Venezolanas en los Estados Unidos, se llevó a cabo el Jueves 16 y Viernes 17 de Mayo del 2024 en la sede del Capitolio de los Estados Unidos, Washington DC.

Este evento histórico reunió a 44 organizaciones representando a 27 estados del país para abordar colectivamente los desafíos que enfrenta nuestra comunidad y explorar vías de colaboración y defensa. La agenda se desarrolló exitosamente en las instalaciones del Capitolio y el Congreso respectivamente. Legisladores bipartidistas anunciaron que copatrocinan proyectos de ley destinados a fortalecer la democracia en Venezuela y ajustar el estatus migratorio a los venezolanos. Igualmente, se discutió sobre temas de interés como subvenciones, recaudación de fondos y certificaciones disponibles, con el objetivo de equipar a los asistentes con recursos valiosos y herramientas para sus esfuerzos.

Juntos, profundizamos en importantes temas como la crisis humanitaria compleja, los desafíos políticos en Venezuela, y las preocupaciones sobre refugiados y emigrantes, entre otros. Además, se reconocieron los logros de nuestra diáspora, y se reconocieron a 18 venezolanos destacados que contribuyen activamente al avance de este país.

Cristal Montañ?z Baylor se encuentra entre los 18 venezolanos destacados en los Estados Unidos que recibió este importante reconocimiento, el cual dice textualmente: “For your contributions and for being a representative of Venezuela in the United States” (Por sus contribuciones y por ser un representante de Venezuela en los Estados Unidos). Cristal Montañez, nacida en Caracas; es una filántropa, activista, modelo y exreina de belleza venezolana ganadora del Miss Venezuela 1977

“Es in honor para mí haber participado en esta Primera Cumbre de Organizaciones Venezolanas en los Estados Unidos y recibir este importante reconocimiento al lado de otros venezolanos de tan valiosa trayectoria. Esta Cumbre histórica ha servido como plataforma para que las organizaciones venezolanas, líderes, activistas y representantes del gobierno local se involucren en discusiones y elaboren estrategias comunes sobre las formas de apoyar a la población migrante, avanzar con los proyectos de ley para fortalecer la democracia en Venezuela, condenar los crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro y promover elecciones libres y transparentes en Venezuela,“ expresó Cristal.

Entre los venezolanos destacados reconocidos durante la Cumbre se encuentran:

Dr. Saida Benzaquen, Reconocido por Castle Conolly como uno de los mejores médicos en 2023



Dr. Robert Cubeddu, Cardiólogo de renombre mundial

Shamaine Daniels, Concejala, Harrisburg, PA

Marisol Diéguez, Líder comunitario, Presidente Fundadora del Programa de Ayuda Humanitaria a Venezuela (PAHPV)

Dr. Eliot Friedman, Reconocido por Castle Conolly como uno de los mejores médicos en 2023

Jorge Glem, Músico y compositor, ganador del Grammy Latino

Chef Enrique Limardo, Director culinario del Grupo Seven Reasons

Alfonso López, Cámara de Delegados de Virginia

Leopoldo Martínez – Nucete, Nominado a director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundador de IQ Latino

Fernando Miralles-Wilhelm, Presidente del Centro de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Maryland

Cristal Montañéz, Defensora de los Derechos Humanos y filántropo

Luis Moros, Asesor, filántropo y defensor de la educación

Vladimiro Mujica, Profesor de Química de la Universidad Estatal de Arizona, activista prodemocrático

Dr.Moisés Naim, Periodista venezolano y escritor

Nancy Navarro, ex concejal del condado de Montgomery, MD

Franco Nazarian, Estudiante de la University of Florida

Luisana Pérez Hernández, Asistente especial del presidente de los Estados Unidos

Dr. Daniel Salerno, Reconocido por Castle Conolly como uno de los mejores médicos en 2023

Sin duda, la diáspora venezolana en Estados Unidos ha emergido como una comunidad fuerte, unida y solidaria que ha transformado la adversidad en grandes oportunidades. El reciente crecimiento forzado e inesperado de la diáspora venezolana nos ha llevado a trabajar en la dificultad y a tomar acciones con recursos limitados donde los obstáculos nos representan retos a vencer.

Sin embargo, la fortaleza de nuestra gente emana en su trabajo comunitario para beneficiarnos unos a otros. Nuestra labor, desempeño y rol social se destacan por nuestro trabajo incluyente de otras comunidades hermanas.

La Cumbre promete unir nuestros esfuerzos colectivos para abogar por la comunidad venezolana y avanzar en la causa de la libertad, la democracia y la prosperidad en Venezuela.

La organización de la Cumbre estuvo a cargo de un Comité Organizador integrado por Emilio Buitrago, William J. Díaz, Ana Gil-García, Ana Julia Jatar, Marcial Márquez, Romy Moreno, Maru Quintero, y Nerlitt Torres, y un maravilloso grupo de voluntarios.

Actualmente, Cristal es la Coordinadora Internacional del Proyecto Hope For Venezuelan Refugees, un proyecto de emergencia humanitaria creado con el objetivo de responder a la inseguridad alimentaria y aliviar el hambre que afecta a miles de refugiados, migrantes, desplazados, caminantes venezolanos y retornados colombianos durante el mayor éxodo migratorio en el Hemisferio Occidental. Cristal es Embajadora Honoraria del Comité de la Avenida de Servicio Internacional Distrito 4380 de Rotary International Venezuela, con presencia en 15 países.

Cristal es miembro del Consejo de Asesoría de la Junta Directiva de Sister Cities of Houston con 19 ciudades hermanas a nivel internacional y es miembro del Grupo de Pensamiento y Acción Foro Atenas con sede en Bogotá, Colombia.

