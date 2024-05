Morgan Spurlock, director del famoso documental “Super engórdame”, murió a los 53 años

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“El mundo ha perdido a un verdadero genio creativo y a un hombre especial. Estoy muy orgulloso de haber trabajado junto a él”, escribió su hermano en un comunicado

El cineasta nominado al Oscar, Morgan Spurlock, director del innovador documental “Super Engórdame”, falleció después de una batalla privada contra el cáncer a los 53 años.



Según un comunicado de la familia, Spurlock “falleció pacíficamente en Nueva York rodeado de familiares y amigos” el jueves, debido a complicaciones relacionadas con el cáncer. Se sabe que había estado recibiendo tratamiento de quimioterapia a comienzos de año.

Craig Spurlock, hermano del cineasta, expresó: “Fue un día triste, ya que nos despedimos de mi hermano Morgan. Morgan dio mucho a través de su arte, ideas y generosidad. El mundo ha perdido a un verdadero genio creativo y a un hombre especial. Estoy muy orgulloso de haber trabajado junto a él”.

Spurlock alcanzó la fama con su documental “Super Size Me” (”Super Engórdame en Latinoamérica), que se estrenó hace 20 años en el Festival de Cine de Sundance. En el filme, Spurlock se sometió a un experimento donde solo consumía alimentos de McDonald’s durante 30 días, documentando cómo su peso aumentó drásticamente y su hígado sufrió daños casi catastróficos al subsistir a base de comidas rápidas.

El documental recaudó más de USD 20 millones de dólares a nivel mundial, estableciendo a Spurlock como una de las figuras más exitosas del cine de no ficción. Sin embargo, su carrera se descarriló en 2017, cuando confesó públicamente una historia de conducta sexual inapropiada, lo que lo llevó a renunciar a Warrior Poets, la productora que había fundado en 2004.

Otras de sus obras destacadas fueron “Mansome”, “The Greatest Movie Ever Sold” y “Where In the World Is Osama Bin Laden?”. Spurlock aparecía frecuentemente en sus documentales, mostrando una presencia afable y un bigote característico. A pesar de su estilo a menudo humorístico, exploró temas profundos como el consumismo, la publicidad, la masculinidad y la guerra contra el terrorismo. En 2013, dirigió “One Direction: This Is Us”, un documental sobre la popular banda británica.

La familia destacó en su declaración: “Spurlock retó valientemente las convenciones modernas utilizando el humor y la inteligencia para arrojar luz sobre problemas sociales. Sus películas inspiraron el pensamiento crítico y alentaron a los espectadores a cuestionar el statu quo. A lo largo de trece años, su productora Warrior Poets produjo y dirigió cerca de 70 documentales y series de televisión”.

En el Festival Internacional de Cine de Toronto 2017, Spurlock presentó “Super Size Me 2: Holy Chicken!”, centrado en la apertura de su propio restaurante de comida rápida. Aunque la película no se distribuyó en cines hasta dos años después, su carrera ya había sido afectada por su autoincriminación durante el movimiento #MeToo.

En un extenso post publicado el 14 de diciembre de 2017, Spurlock relató incidentes de su pasado, incluyendo acusaciones de acoso sexual y una violación en la universidad. Reconoció ser infiel a todas sus parejas y concluyó señalando: “Voy a hacerlo mejor. Seré mejor. Creo que todos podemos”.

Antes de que su escándalo personal saliera a la luz, Spurlock había adquirido los derechos del libro “Can I Go Now: The Life of Sue Mengers, Hollywood’s Superagent” para un documental que no llegó a realizarse. Este episodio marcó un contraste con su anterior perfil público que rivalizaba con destacados cineastas documentales.

