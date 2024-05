Escándalo en Colombia: las demoledoras frases de Sneyder Pinilla que tienen temblando al Gobierno Petro y al Congreso

Posteado en: Actualidad, Internacionales

1. “El director (Olmedo López) dice que debemos estar prestos para unos temas de las reformas en el Congreso”

En sus declaraciones a SEMANA, Sneyder Pinilla deja claro lo que sería un plan del Gobierno para comprar al Congreso en medio de las polémicas reformas que el presidente Gustavo Petro presentaba a esa corporación.

“Desde septiembre (de 2023), el director (Olmedo López) dice que debemos estar prestos para unos temas de las reformas que en ese momento se estaban debatiendo en el Congreso, junto con algunos proyectos de ley. Me dice: ‘Debes estar pendiente, porque vamos a hacer algo que no quiero hacer’. Eso me decía él. Eso sí es cierto, él no quería tampoco hacer ese tipo de cosas, pero me dice que las tenemos que hacer, porque es una política de Estado. Tenemos, de una u otra forma, que organizar esos temas”, le dijo Pinilla a Vicky Dávila, directora de SEMANA.

Y entrega detalles de cuáles podrían ser esas grandes reformas a las que les llegó la plata de los carrotanques. “Para nadie es un secreto que en el Senado y la Cámara (…) se lleva la agenda legislativa (…). Tienen que empezar a cumplirles a las dos cabezas (…) que citan y organizan los debates, y las leyes empiezan a funcionar. Sé que estaba la reforma pensional en juego, la reforma a la salud en la Cámara, sé que estaba un tema de algunos empréstitos del Ministerio de Hacienda, un tema del Ministerio de Minas, porque el país iba a quedar en racionamiento (…). Tenían que organizar esos temas y hablar con el presidente del Senado y el de la Cámara para ir organizando esas cosas. Eso me comenta a mí el doctor Olmedo”, aseguró Pinilla.

Y agregó: “Él me dice: ‘En cualquier momento te voy a dar la orden. Necesito que empieces a solucionar unas cosas que te voy a ir diciendo’. En septiembre él me fue enviando lo que teníamos que hacer para poder cumplir a cabalidad con todo esto”.

2. “Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle”

Sneyder Pinilla cuenta que el objetivo fundamental de sacar la plata de los contratos de los carrotanques es aceitar a los presidentes de Senado y Cámara. “La orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista, que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos… Ese contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos presupuesto”.

Según Pinilla, todo comenzó en septiembre de 2023, cuando López le hizo las primeras alertas acerca de las instrucciones que recibió para sacar adelante las reformas del Gobierno Petro en el Congreso.

