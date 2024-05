Con “Abriendo mis alas”, Angelín Zavala consiguió hacerse viral en TikTok

Si hay algo que me ha caracterizado a lo largo de los años es poder cantarle a Dios, para los que no me conocen desde pequeña estuve cantando en misas de aguinaldos y me siento muy plena haciendolo, y que bonito que pude combinar ese agradecimiento a Dios con una canción de superacion que nos motiva a seguir adelante. ??? No importa los obstáculos los tropiezos las caidas y las adversidades que se puedan presentar, lo importante es creer no detenernos confiar que Dios nos dará las herramientas necesarias para salir adelante. ??? Es asi como nace Abriendo Mis Alas ? tema eponimo de Mi album; Composición de Victor Marquez, Produccion de Jose Pepe Orta y Yasmil Marrufo. ???????? Que ha tenido una buena receptividad en Tik Tok y motivado a esto decidimos sacar un video el cual estara disponible el 26 de Abril.??? Espero les guste si no han escuchado el tema los invito a escucharlo..?????? #song #music #balad #gospel #singer #cantante #musica #balada #pop #lucha #constancia #Dios

