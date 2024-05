Peligro mortal: Gobernador de Texas lanzó importante advertencia a migrantes que cruzan el río Bravo (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El gobernador de Texas, Greg Abbott, alertó a la población migrante sobre la presencia de cocodrilos en el río Bravo, elevando las tensiones sobre la seguridad en las fronteras.

Por 2001 Online

A través de la red social X, el republicano publicó un video en el que aparecen cocodrilos en la zona empleada por los migrantes en ruta ilegal para entrar a Estados Unidos proveniente de Texas.

“Los caimanes están en el río Grande. Para su información, hay señales de advertencia publicadas en algunos sectores. Cruza bajo tu propia responsabilidad,” escribió el republicano.

Esta advertencia fue precedida por el encuentro de un residente local, Luis De La Torre, quien se topó con un cocodrilo mientras pescaba en el río Bravo en Eagle Pass, la mañana del mismo día.

Alligators are in the Rio Grande.

FYI there are warning signs posted in some sectors.

Cross at your own risk. https://t.co/20ERlPNW8E

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 29, 2024