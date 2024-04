Raúl Ochoa Cuenca: Entrevista (imaginaria) con el Mayor General Pierre Antonio Leclerc Contreras

Posteado en: Opinión

A raíz de una información aparecida en las redes donde se comentaba que un grupo de generales venezolanos en situación de retiro, habían comprado un edificio en el barrio de Salamanca de la ciudad de Madrid, traté de ponerme en contacto con algunos de ellos, pero debo confesarlo, ninguno me atendió, solo uno, el más moreno lo hizo y cuando le esboce el motivo de la llamada, simplemente me colgó.

Un suboficial, igualmente él en situación de retiro y con un vínculo sacramental con mi primo Carlos Alberto Ochoa Materan, aceptó hablar conmigo al telefono. Este sargento mayor de primera, vive ya retirado en el litoral central y fue chofer del Mayor General Pierre Antonio Leclerc Contreras, ex jefe de la Región de Defensa Integral de los Llanos y quien ahora está residenciado en la siempre bella capital española.

Después de mucho insistir con el sargento mayor para que le comunicara al Mayor General mi interés en ser recibido y poder expresar mis puntos de vista, los cuales son coincidentes con millones de otros compatriotas, accedió bajo algunas condiciones, las cuales me parecieron, honestamente lo digo, normales y comprensibles. A saber: nada de fotos, ni teléfonos celulares y sólo un aparato electrónico que sería una grabadora.

Este ex edecán de Hugo Chavez Frias, vive en Madrid desde hace ya casi 6 años, pero no en el barrio de Salamanca, ni tampoco en un piso (apartamento en España), él está residenciado en un sector aledaño a la capital española, llamado La Finca de Pozuelo de Alarcón, en una bella mansión, tan Impresionante como el también bien cuidado césped, que más que césped parece una alfombra verde, césped este que a los únicos huéspedes que acepta, son un columpio y un largo tobogán en zig zag, de esos en que los niños se deslizan ante la mirada atenta y cariñosa de sus padres.

El chofer del taxi, un sureño de un pueblito de la provincia de Cadiz, minutos antes de detenerse frente a mi destino me dice ¿ Señor, disculpe, usted está viendo esa casa a la derecha ? la de los pinos, si claro le respondo, pues es la casa de Cristiano Ronaldo, el futbolista donde todavía viene a pasar pequeñas temporadas de vez en cuando.

Llegamos a destino, al descender del taxi pienso que tienen razón los expertos en urbanizaciones, arquitectos y paisajistas, cuando designan a la Finca de Pozuelo de Alarcon, una de las urbanizaciones más exclusivas y bellas de Europa, tanto por el environment como por lo realmente atractivo de las mansiones que componen este pedazo de tierra, que sirve de residencia a un reducido y muy exclusivo grupo de personas privilegiadas provenientes de cualquier parte del mundo.

Toco el timbre y de inmediato oigo el sonido de la señal de la apertura eléctrica de la puerta, y casi al unísono aparece una señora de rasgos fisionómicos indígenas, vistiendo un clásico uniforme del personal que trabaja en labores domésticas en las casa de habitación de personas pudientes y quien con amabilidad me pide que la siga, guiando a una amplia sala, que como paredes tiene unos gruesos vidrios, invitándome a sentarme y me pregunta si deseo tomar algo, proponiendo agua, café o jugo, evidentemente escogí el café, agregando la señora que es un café que le traen al Mayor General directamente desde su tierra tachirense, cada 15 días.

Lo primero que pienso después de saborear el primer sorbo de este cafecito, me dije para mis adentros, de verdad que es bueno el café criollo, lastima que la producción se vino abajo en los últimos 20 años.

No habían pasado ni 10 minutos cuando entró el propietario de casa, el Mayor General Pierre Antonio Leclerc Contreras y a quien puedo describir como un hombre de contextura atlética y muy bien conservado para sus 62 años, entrando en situación de retiro 6 años atrás. Me da la mano y me pregunta por mi familia y le respondo que ya los hijos son adultos y cada uno de ellos en destinos diferentes, acto seguido entra su esposa, joven y de tratos elegantes, quien saluda y se retira a fin de controlar al heredero, quien no ha podido ir hoy a su escuela, la British Spain School (Inglés, alemán y español, en ese orden) por estar un poco resfriado.

Bueno apreciado Dr Ochoa, me dice apenas la esposa abandona la sala, para empezar permítame decirle que no estoy en lo absoluto de acuerdo con lo que escribe en los artículos que me hizo llegar a través de mi ex chofer. Ahí, en esos escritos, usted le endilga al presidente Maduro todos los males que aquejan hoy a Venezuela e increpandome con la voz fuerte, pero con vehemencia ¿ y las sanciones donde la deja ? y por ahí el Mayor General manifiesta su contrariedad ante mis escritos, a lo que le respondo que esos escritos son un reflejo de lo que piensa la mayoría del pueblo venezolano, invitándolo a leer las encuestas, la mayoría de ellas han sido publicadas por la prensa española.

En el interim y sin preguntar, la señora que nos atiende le trae una buena, buena por grande, taza de café, la cual el general Leclerc Contreras saborea sin disimular el gusto que le produce ese producto, el mismo que desde el siglo IX la Abisinia de Etiopía satisface el paladar de casi todos los habitantes de este planeta llamado tierra.

Y doy inicio a mi ciclo de preguntas, no sin antes el Mayor General Leclerc decirme que le ha surgido una reunión importante por lo que la invitación a almorzar la tendremos que posponer para otra oportunidad y que por ende nuestra conversación deberá reducirse en el tiempo. (Y de nuevo para mis adentros que para buen entendedor pocas excusan bastan)

Pero deseo antes de pasar a la entrevista creo conveniente hacer una pequeña introducción del personaje.

El Mayor General nació en Rubio, estado Táchira, hijo de un comerciante colombiano de descendencia francesa, fallecido a los pocos años de nacido nuestro entrevistado de hoy. Leclerc Contreras fue cuarto en la tabla de honor de su promoción, habiendo realizado el curso de estado mayor en la Academia Militar de Minsk en Bielorusia. El curso, me responde cuando le pregunto si el idioma ruso es muy difícil, que no tuvo problemas porque lo dictaron en idioma español.

El cargo más importante y de más confianza del general Leclerc, fue el de Jefe de la Región de Defensa Integral de los Llanos. Importante desde cualquier punto de donde se mire.

Solo como un comentario al margen de la entrevista, debo recordar que es una región donde las personas deshonestas pasan a ser beneficiarios de grandes cantidades de dinero, debido, así se asegura en fuentes de inteligencia, tanto de los EE.UU como de Europa, como de muchos oficiales honestos de nuestras fuerzas armadas, que los hay y muchos, que es una base de primer orden para la exportación, tanto de cocaína y otros estupefacientes, así como de elementos químicos conocidos como Tierras Raras y o minerales estratégicos como uranio, que desde las pistas clandestinas de los llanos venezolanos vuelan a aeropuertos o naves ancladas en el mar Caribe, muchas veces hacía países canallas o fallitos.

Y mi primera pregunta está relacionada a cómo explica, (si, como debo partir del principio de inocencia), su alto nivel de vida en un país tan costoso como es España.

Mayor General ¿ Cómo justifica esta casa y su mantenimiento, cuando su pensión no puede ser mayor de 500 $ mensuales ? además siendo muy probable que tenga responsabilidades económicas con su anterior familia, me refiero a su ex esposa que vive en Pembroke Pines en la Florida con su hija mayor.

Respuesta:

Mire Dr Ochoa, si esta será la tónica de esta entrevista le propongo que me haga todas las preguntas que desee por escrito y yo le responderé aquellas en que creo que estoy en condiciones de hacerlo, pero déjeme responderle esta: mi actual esposa quien fue finalista en el concurso del Miss Venezuela y tercera finalista en el Miss Universo de hace unos 10 o 12 años, ganó mucho dinero promocionando a los grandes modistos del mundo, además que por ser una de los herederos de una cadena de supermercados en Brasil, simplemente es millonaria y con mi pensión pagamos la niñera de nuestro pequeño hijo.

Raúl Ochoa Cuenca:

General Leclerc Contreras, usted no ha contestado mi pregunta, ademas porque entiendo que esta casa está a nombre de una sociedad off shore con sede en Panamá, creada por el bufete Mossack Fonseca el año 2018, despacho este de abogados suspendido y acusados sus socios por las autoridades judiciales de esa Republica, de ser cómplices en el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico y otros delitos. Casualmente el año que usted pasó a retiro y que sus sobrinos, hijos de su media hermana, reconocida en familia como tal, pero no legalmente por parte de vuestro padre, (murió muy joven) son los legales representantes de la sociedad propietaria de esta mansión y que tengo que decírselo, porque usted mejor que nadie sabe que es así, está valorada en casi 5 millones de euros.

Como segunda pregunta en orden de importancia ¿ Está usted consciente que el gobierno del cual usted ha participado desde hace 25 años, han tenido a las Fuerzas Armadas en un rol preponderante y de primer orden en la administración de la nación, ha torturado y hecho desaparecer ciudadanos venezolanos y que continúa haciéndolo a miles de venezolanos, incluyendo a militares con mas de 150 compañeros de armas pudriéndose en las cárceles la mayoría por fútiles motivos y todos sin la debida defensa, incluyendo probablemente algunos compañeros de su promoción, con quienes compartió alegrías y sinsabores durante los años de cadetes ? ¿ Está consciente que el general de división Manuel Cristopher Figuera, aseguró en una entrevista para una televisora de los Estados Unidos, que en una oportunidad, estando encargado de la dirección de Contrainteligencia militar, le preguntó al presidente Maduro que hacían con un detenido, general de brigada que no hablaba y Maduro contestó: sígalo torturando hasta que hable.

Y ya para terminar, ya que usted debe salir urgentemente a una reunión de negocios, tengo que rogarle me responda esta pregunta: Mayor General Leclerc Contreras:

¿ No tiene ningún cargo de conciencia cuando al despertar en la mañana y en este agradable clima primaveral y mira hacia la piscina con agua temperada, que la quietud de las aguas infiero que le transmite ese mismo efecto de tranquilidad en su espíritu, por casualidad, si digamos por pura casualidad, no ha pensado en el corazón tembloroso de un padre en Venezuela que al despertar, piensa: carajo ahorita se despiertan los muchachos y me van a mirar y decirme: papi tenemos hambre ¿ que hago, que les digo ? ya el portugués de la esquina no me fía ni un vaso de agua, le ha pasado esto por la mente Mayor General Leclerc Contreras ? ¿ aunque solo haya sido por una sola vez ?.

Y ya caminando hacia la puerta blindada que protege la entrada de ese acogedor salón, que acepta sin la mínima contrariedad los tenues y agradables rayos de luz, que a esa hora de la mañana penetran sin pedir permiso en la mansión de la pareja Leclerc- De Sousa, (a la cual le pusieron un sugestivo nombre, Gracias llaneros, y no creo que se refieren a los lanceros de José Antonio Páez, no tengo de otra que agradecerle al Mayor General su amable recibimiento y esas dos tazas de café andino, el cual solo con el aroma me acercan a esas tierras, las cuales para muchos se nos han convertido en prohibidas.

El Mayor General no me respondió la pregunta más importante: Que piensa si las tribulaciones de una madre y de un padre venezolanos, que no tienen nada que darles de desayuno a sus hijos, ha pasado alguna vez por su mente, especialmente cuando observa a la señora que sirve en la mesa los suculentos y abundantes desayunos, incluyendo el café que llega por Federal Express cada 15 días directamente desde San Cristóbal

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar el 28 de abril del año 2024.