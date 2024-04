Mike Tyson vs. Jake Paul: el combate entre el excampeón del mundo y el youtuber será profesional

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La pelea entre el excampeón mundial de los pesos pesados Mike Tyson y el ‘youtuber’ Jake Paul, prevista para el 20 de julio próximo, será dictada como profesional y contará para los registros oficiales de ambos boxeadores, según anunciaron este lunes los púgiles y promotores.

Por: La Nación

En cuanto a las reglas del combate de Arlington, en Texas, se estableció que se disputará a ocho asaltos de dos minutos, y el resultado se incluirá en el historial tanto de Paul como de Tyson, de 57 años, uno de los mejores boxeadores de la historia. También se estipuló que ambos boxeadores emplearán guantes de 14 onzas, más acolchados de los que guantes de 10 que se utilizan de manera habitual.

Tyson se retiró de los rings con un registro de 50 victorias (44 nocauts) y 6 derrotas, la última de ellas sufrida en su último combate oficial en 2005, ante el irlandés Kevin McBride, que lo noqueó en seis asaltos. Las expectativas apuntaban a que la pelea, que será transmitida en vivo por Netflix, tuviera carácter de exhibición debido a la diferencia de edad entre Paul, de 27 años, y Tyson, que cumplirá 58 en junio.

”Mike Tyson quería que fuera una pelea profesional. Netflix quería que fuera una pelea profesional. Así que acepté que fuera una pelea profesional. El ganador se lo lleva todo”, dijo Paul en su cuenta de X.

Mike Tyson wanted it to be a pro fight. Netflix wanted it to be a pro fight. So I agreed to make it a pro fight. Winner takes all pic.twitter.com/fNLnIiD8fM

— Jake Paul (@jakepaul) April 29, 2024