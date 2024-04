“Mi familia me lastimó”: Britney Spears rompió el silencio tras finalizar la batalla legal con su padre

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Luego de que se diera a conocer que Britney Spears deberá pagar $2 millones de dólares a su padre, James Spears, para cubrir los gastos legales del juicio que enfrentaron, la cantante compartió en su cuenta de Instagram un revelador mensaje donde expresa su descontento por la falta de justicia y menciona algunas supuestas afectaciones físicas que le provocó su familia.

Por: El Diario NY

“¡En realidad tenía razón sobre el daño a los nervios de mi espalda! ¡Ahora tengo que hacerme acupuntura todos los días de mi vida! ¡Las palabras y pensar demasiado lo empeoran! Si la gente supiera cómo tuve que arrastrarme hasta mi propia puerta una vez… ¡Mi familia me lastimó! No ha habido justicia y probablemente nunca la habrá. ¡Las personas que se sentaron y no hicieron absolutamente nada cuando hicieron eso durante cuatro meses la pasan sin problemas!”, reveló la hija de James y Lynne Spears.

“La forma en que siempre me educaron fue el de enseñarme la formativa del bien y el mal, ¡pero las dos personas que me criaron con ese método me hicieron daño! ¡Soy tan afortunado de estar aquí! ¡Es gracioso porque hasta el día de hoy no les he dicho cara a cara!, agregó.

“Envié un mensaje a través de Instagram, pero honestamente creo que no sería tan seguro si alguna vez lo hiciera cara a cara, así que… La niña en mí sabe que serían destruidos y básicamente eso es todo”.

Spears también lamentó el no poder visitar su casa en Luisiana, porque asegura que sus familiares “se llevaron todo”.

