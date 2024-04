El trío sexual del que todos hablan en Brasil: un futbolista, una modelo y un cantante

Posteado en: Sexys, Titulares

En brasil no se habla de otra cosa tras la ruptura de una de las parejas más didácticas del país: la modelo de Playboy Gracyanne Barbosa y el cantante Belo. Y es que al parecer, un trío sexual en el que habría formado parte la leyenda de fútbol brasileña Adriano Leite habría sido el detonante de los problemas en su relación.

Por larazon.es

La polémica surgió el pasado jueves después de que el periodista Bruno Di Simone afirmara que los tres tenían relaciones íntimas. “Te lo diré, hacían un trío. Belo y Gracyanne hicieron un trío y luego hubo uno con Adriano Imperador”, comentó durante el programa de Geraldo Luís. Según el comunicador el histórico atacante de la Verdeamarela tuvo una “relación abierta” con la modelo fitness Gracyanne Barbosa y su ahora ex pareja Belo, un popular cantante en Brasil.

“Adriano tenía una relación con Gracyanne y Belo fue testigo de ello. Ella se enamoró de él y continuó teniendo una relación secreta con él”, explicó el cronista en el programa Geral do Povo de la Rede TV local. Además, afirmó que los encuentros era un “secreto a voces” en el barrio de Río de Janeiro donde vivía el matrimonio que se separó hace algunas semanas tras 12 años de unión.

La noticia corrió como la pólvora y el ex futbolista de equipos como el Inter de Milán, la Roma, Flamengo, São Paulo o Corinthians se vio obligado a romper su silencio mediante un vídeo publicado en redes sociales.

Tras ver su nombre involucrado en el escándalo sexual, el exdelantero Adriano Imperador utilizó las redes sociales para desmentir los rumores de que mantenía un trío con la pareja. El ex deportista afirmó que nunca en su vida había hecho esto y aseguró que todo lo que está apareciendo en los medios es mentira.

En el video publicado en su perfil de Instagram, Adriano destacó que nunca salió con la musa del fitness y que respeta mucho a la cantante. El ex deportista también aseguró que tiene la intención de demandar a quien haya comenzado a difundir este falso rumor.

“Hola chicos. Una vez más, ¿cómo ven esta polémica que están inventando sobre mí, sobre Belo, Gracianne y yo? Ni siquiera sé qué es esa cosa del menage de la que están hablando. Tengo el mayor respeto. Por Belo , Nunca salí con Gracianne. Estaba callada, iba a hablar cuando empezaron a surgir estos chismes, pero pensé que era mejor callar. Como sabes, cuando se menciona el nombre de Adriano, la bola de nieve no para. , Voy a dejarlo muy claro aquí: este tipo, que dice esto sobre mí, que inventó esto sobre mí, puedes estar seguro de que será demandado porque esto no existe, yo nunca he hecho esto. en mi vida hay que tener al menos un poquito de respeto antes de decir eso de mí, porque en realidad eso nunca pasó, estoy aquí solo, no me meto con nadie. Cuando menos lo espero, ellos siempre inventan algo sobre mí. Todo eso es mentira, nunca hice esto del “menage”, esa es la verdad, soy un hombre, creo que todo el mundo lo sabe”. dijo Adriano Imperador en el video.

La pareja, por su parte, no se ha pronunciado al respecto.