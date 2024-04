Los venezolanos están seguros de participar en la elección presidencial, asegura experto

Posteado en: Destacados, Elecciones, Nacionales

John Magdaleno, Politólogo y Profesor Universitario, manifestó que es posible que los índices de participación electoral aumenten en las próximas semanas ante las presidenciales. Magdaleno, aseguró que el tipo de liderazgo que requiere una transición política es cerebral y experimentado, y no emocional o mesiánica. Así lo expresó durante una entrevista en el programa “Diálogo Con…” del periodista Carlos Croes transmitido este domingo a las ocho de la mañana por la señal de Televen.

¿Qué piensas tú que viene ahora? ¿Por qué no pensar en positivo?

“Bueno, el gobierno o alguna otra institución pública intentarán impedir que pueda desarrollarse la campaña con normalidad entre comillas… Porque no estamos precisamente, digamos, en una condición democrática en la que se respetan reglas de juego, en la que existe un estado derecho, en la que estamos seguros que va a haber elecciones libres y competitivas, justas, imparciales… No es eso lo que creo que va a ocurrir en Venezuela. Ahora, por tanto, la interrogante es… Se movilizaron actores internacionales para intentar impedir que vayamos a ser bloqueados a la candidatura de González Urrutia, y hasta la fecha se permitió su persistencia como candidatura de la oposición. Me pregunto qué pasará con un recurso que se introdujo en el TSJ, respecto al destino de la tarjeta de la unidad, la famosa tarjeta de la Manito. Y si no hay mayor contratiempo allí, y no hay una decisión sobrevenida como las de los últimos días, nuevas inhabilitaciones que se hicieron públicas… Bueno, eso augura, por lo menos, que esta primera alcabala se habría transcurrido, no sin tensiones…”

Aquí leo que Ocariz, Tomás Guanipa, Elías Sayegh, Caldera y Josy Fernández, inhabilitados por 15 años, ¿Qué pasó ahí?

J.M: “Salvo el caso de Caldera, que creo que fue inhabilitado por 12 meses, me parece haberlo oído… Bueno, pero se produce después precisamente del acuerdo de la plataforma unitaria, es decir, pareciera una reacción al acuerdo. Entonces, me pregunto si desde el poder se estará intentando también elevar el costo del lado de la oposición por haber contribuido, por ejemplo, es una primera hipótesis que lanzo, por haber contribuido precisamente a la escogencia de la candidatura de González Urrutia, al respaldo que recibió Primero Justicia o un sector de Primero Justicia, con respecto de la candidatura que otorgó, mejor dicho, la candidatura de María Corina Machado y a la fórmula que ya estaba proponiendo. Es decir, pareciera más bien una medida con la que se intente elevar el costo para la oposición.”

¿Puedo imponerse la voluntad del gobierno frente a una votación que sea abrumadora? J.M: “Es ahí el detalle, es ahí el detalle, porque efectivamente si la población se moviliza masivamente, bueno, puede dificultarle el objetivo a quienes intenten permanecer en el poder.”

¿Ahora tú no observas como un desgano de la gente entre votar o no votar? ¿Qué te dicen los estudios?

“No, es lo contrario. Los estudios están diciendo exactamente lo contrario. 7 de cada 10 venezolanos están seguros de ir a votar en la presidencial, 7 de cada 10. Faltan 3 meses todavía para la elección presidencial, de forma tal que muy probablemente como suele ocurrir, la disposición a ir a votar va a seguir creciendo. No me extrañaría que nos acercáramos a los niveles de participación que se registraron en la elección de octubre de 2012 o de abril de 2013, son las elecciones presidenciales en las que se registraron los más bajos niveles de abstención en los últimos tiempos, de abstención 20 y 19% respectivamente. No, yo lo que estoy viendo es mucha irritación, al contrario veo a los venezolanos fatigados, más bien del mal desempeño de las cosas en el país, de la mala marcha del país y obviamente apostando por una opción de cambio político.”

¿Tú crees que si hay una inmensa mayoría que vota en contra de algo, ese algo puede rechazarlo así porque le da la gana?

“Bueno, no es que pueda rechazarlo por lo que le da la gana, sino porque puede utilizar en el camino instrumentos de poder que dificulten que esa mayoría se exprese. Por ejemplo, bueno, como acabo de señalar, si una sentencia del TSJ le quita la tarjeta de la manito a González Urrutia, si continúan las inhabilitaciones, ya no solo de líderes políticos, sino de tarjetas, de partidos, como ya ha ocurrido en el pasado. No estoy hablando de especulaciones de conjetura, estoy hablando de cosas que ya han pasado…”