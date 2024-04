Ha transitado por cuatro países y hoy se dedica a guiar a los migrantes venezolanos en su camino (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

Es administradora de profesión y la migración la llevó a reinventarse. Su nombre es Yesenia León @yeseniayleon y en #SoyVenezolano le comparte a @nandasalas y a @kc_bracho cómo en la búsqueda por una vida mejor, cargada de oportunidades para ella, su esposo y dos hijas, ha conocido a la mejor versión de sí misma y de muchos desplazados venezolanos que, pese a las adversidades consiguen el impulso para seguir adelante.

“Extraño muchísimo el hecho de no estar con toda mi familia, porque hacíamos reuniones mes a mes. Siempre buscábamos la excusa que fuese para poder reunirnos y poder celebrar hasta lo incelebrable, todas esas cosas se extrañan porque en el extranjero estamos solos”, cuenta.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

El primer país que la recibió como inmigrante fue Ecuador. Llegó con muchas ganas, pero el destino le jugó una mala pasada.

“Me conseguí que los ahorros no eran suficientes para poder hacer el trámite de los papeles y poder quedarme allá, legalmente en el país. Me conseguí con mucha xenofobia y a su vez tuve la mala suerte de trabajar en dos empresas donde no había nada de remuneración y los ahorros cada vez iban disminuyendo”.

Batalló contra las adversidades y decidió emprender un nuevo viaje, sin saber lo que le esperaba.

“Ya después de Ecuador, cuando vimos que esta opción no era viable, tomamos un rumbo en autobús porque ya para un pasaje aéreo no había ahorros y tuve la dicha de contar con un amigo en Chile que me dio toda la energía que necesitaba y me dijo vente que yo te voy a recibir así fue“.

Las cosas se comenzaron a nublar cuando en la frontera entre Perú y Chile la devolvieron, no una, sino dos veces.

“Finalmente, ya llegué a Santiago de Chile donde me estaban esperando, conté con un apoyo muy valioso también para mí en este momento. Pues obviamente vienes con ese trago amargo de este otro país, pero con ganas de seguir emprendiendo, de seguir para poder cumplir esa meta que era traerme a mi hija de Venezuela, que en ese entonces tenía solamente 14 años y que la había dejado mi mamá”.

Pero la aventura no terminó ahí, Yesenia y su familia querían más.

“Queríamos enfrentarnos a algo nuevo, queríamos conocer nuevos horizontes, queríamos aprender otras culturas y un día mi esposo y yo conversando pues tomamos la decisión de emigrar una vez más. Y bueno, es aquí donde empezamos a estudiar ir a Emiratos Árabes Unidos”.

Al llegar a los Emiratos Árabes nació la idea de compartir su experiencia como inmigrante a través de las redes sociales, con el único propósito de orientar y de ayudar a los nuevos migrantes en su proceso.

“¿Por qué no contarle a las personas que están del otro lado que esto es real, que esto se vive así, que se vive de esta forma? Y contar un poco más”.

Conoce su historia completa en: #SoyVenezolano

Producción: @nandasalas

Libreto y locución: @kc_bracho

Edición: @rebecafloresl