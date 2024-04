El apodo del príncipe William que molesta a la familia real británica

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Mike Tindall se ha ido de la lengua. El marido de Zara Phillips, la hija de la princesa Ana (a la sazón, la segunda hija de Isabel II y hermana del rey Carlos III del Reino Unido y la Commonwealth) ha confesado durante su participación en un pódcast cuál es el apodo con el que conocen en la familia real británica al príncipe Guillermo, el heredero al trono.

Viendo los acontecimientos de los últimos tiempos, quizá no era el mejor momento el escogido por el marido de su prima para sacar a la luz las intimidades de la casa real, pero ya no hay vueltas atrás: a Guillermo de Inglaterra le conocen como One Pint Willy.

¿Qué significa este apodo? Puede interpretarse como ‘Guille, una pinta’ o ‘Guille, un solo trago’, en función de la interpretación que se le dé. Según deslizó Tindall, quien era jugador de rugby, el mote vendría motivado por el hecho de que es mal bebedor. Es decir, que con una sola pinta ya le bastaría para encontrarse un poco perjudicado. Sin embargo, este sobrenombre podría deberse también a que, por sus obligaciones con la corona, el príncipe Guillermo debe acudir a un sinfín de reuniones con cócteles o donde han de brindar.

“Para mí el príncipe de Gales es One Pint Willy porque no es precisamente el mejor de los bebedores. Al venir de un deporte basado en buena medida en su dimensión social y en tomarse un par de cervezas con bastante frecuencia, ese es sin duda el apodo que revelaré: One Pint Willy”, dijo Tindall en el pódcast Seven.

