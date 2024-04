Nuevo coach de Leones del Caracas se metió en tremendo lío en EEUU: está siendo investigado por el FBI

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El ex grandeliga Hensley Meulens, nuevo coach de Leones de Caracas, provocó que Rockies de Colorado fuera investigado por el FBI luego que éste ingresara de forma indebida a la cabina del vuelo chárter que trasladaba al equipo.

lapatilla.com

La aerolínea United Airlines, alertada por imágenes donde se ve a Meulens en la cabina, manifestó su malestar por la violación a protocolos. Ingresar allí atenta contra la seguridad del vuelo.

La compañía detalló que el hecho ocurrió a altitud de crucero con piloto automático, lo que agrava el riesgo. Incluso se observa al coach sentado en el asiento del piloto, en actitud jocosa.

The Colorado Rockies are under federal investigation after hitting coach Hensley Muelens posted this video in the cockpit of the team’s flight

"We are deeply disturbed by what we see in that video.” -United Airlines spokesperson

(via @chrisvanderveen) pic.twitter.com/4lqcuQyPuz

— Jomboy Media (@JomboyMedia) April 19, 2024