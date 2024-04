Solicitan extensión del periodo de inscripción en el Registro Electoral debido a la masiva asistencia en Zulia

A 48 horas del cierre del proceso de inscripción para nuevos votantes en el padrón electoral, la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Maracaibo está abarrotada. Este lunes desde las 5:00 de la mañana llegó la gente al único punto fijo activo en Maracaibo. Se observó más de 1.000 personas en cola.

Por Lexzys Lugo | Corresponsalía lapatilla.com

José Javier Barboza, legislador zuliano, dijo que según las estadísticas que manejan en la sala situacional, unos 110 nuevos inscritos se registraron en la región, siendo el estado que está a la cabeza en participación.

Así mismo, destacó que en Zulia tenían como meta sumar unos 500.000 nuevos votantes que pudieran participar en la elección presidencial pautada para este 28 de julio.

Barboza felicitó a los jóvenes y adultos por su gallardía, valentía e ímpetu al acudir y vencer los obstáculos como el calor, el inclemente sol y las largas distancias que debieron recorrer para llegar al CNE.

El también vicepresidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) informó que solicitaron al ente comicial la extensión de la jornada durante 15 días más, debido a la alta demanda de usuarios y la ausencia de los otros dos puntos fijos anunciados para Maracaibo. Denunció, además, que sobre las jornadas itinerantes, nunca se obtuvo información ni detalles de su ubicación.

“Ni con GPS ni con dron pudimos ubicar los otros dos puntos fijos anunciados para Maracaibo, y los itinerantes menos. Eso fue un irrespeto, una burla para los ciudadanos. Pero ni con eso pudieron doblegar a la gente que aquí están venciendo las trabas”, acotó.

Barboza dijo que en Zulia alrededor de 500.000 jóvenes deseaban inscribirse y sólo en esta fase se cumplió la meta en un 25 %, es decir, 110.000 nuevos electores.

Resaltó que desde el viernes pasado la asistencia ha sido masiva. Ese día se registraron 690 nuevos votantes, mientras que el sábado y el domingo hubo 800 registros cada día. Estimó que este lunes sobrepasarán de 1.000 inscritos. Igual cifra vaticina para el martes #16Abr.

José Landeta, marabino, dijo que acudió a inscribirse porque es su “última esperanza”, así lo reveló a lapatilla.com.

“Ante no me interesaba el tema de votar o no. Ahora sí, quiero un cambio para mi país, veo que a este Gobierno se le agotó el sistema y el tiempo. Quiero otro presidente, me inscribí y veo el ánimo de la gente, eso me motivó más”, relató.

Johanna Cuevas vive en San Francisco, pero en ese municipio no ubicó ningún punto del CNE: ni fijo ni itinerante. Por ello tomó la decisión de ir hasta la sede principal. Recorrió más de una hora y media para llegar al CNE.

“Yo tengo fe de que este año sí conseguiremos un cambio político en el país. Vengo desde San Francisco para hacer cambio de residencia. Salí muy temprano, pedí permiso en el trabajo y dejé a mi hijo en el colegio. Tenemos que sumar esfuerzo para tener un nuevo presidente”, aseveró.

Christian Cardozo vive en la parroquia Antonio Borjas Romero, en Maracaibo. En esta zona, el CNE anunció un punto del RE, pero solo trabajó las primeras 48 horas al inicio de la jornada de inscripción. Cardozo acudió al órgano rector para registrarse y dijo que su motivación es tener un país donde los jóvenes tengan oportunidad de estudiar, trabajar y disfrutar.

Cardozo quiere estudiar una carrera universitaria y trabajar, pero no consigue empleo, y sus padres no tienen cómo costear sus estudios en una universidad. Cree que un cambio de presidente podría generar las oportunidades que necesita. Llegó al CNE a las 5:30 de la mañana este lunes #15Abr.

El legislador José Javier Barboza espera que en las próximas horas el CNE se pronuncie sobre la solicitud de la extensión del proceso. La calificó de justa y necesaria, debido a la masiva asistencia y las numerosas incongruencias que acompañaron el proceso.