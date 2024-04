Corina Yoris: No fuimos llamados para ninguna reunión, por lo que Petro no se reunió con representantes de la oposición (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

La oposición en Venezuela tiene la difícil tarea de aglutinarse en torno a una candidatura si quiere derrotar a Nicolás Maduro en las presidenciales del próximo 28 de julio.

Han sido múltiples las trabas, entre ellas la inhabilitación de María Corina Machado, una jugada del chavismo para evitar su derrota. La opositora designó a su sustituta, Corina Yoris, una profesora de 80 años, pero el chavismo tampoco permitió su postulación.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

EL TIEMPO conversa con Yoris para conocer la perspectiva que tiene la oposición de cara a los comicios en los que aparentemente solo hay dos candidatos “opositores”, Manuel Rosales, a quien Machado al parecer no le tiene estima y, por otro lado , Edmundo González, quien fue el único candidato que pudo inscribir la Mesa de la Unidad Democrática, pero que hasta ahora se ha mantenido lejos del foco público.

Yoris señaló que “El cronograma electoral nunca fue publicado en la Gaceta Electoral, esa es una de las cosas en las que siempre hemos querido hacer énfasis. Ciertamente tenemos hasta el 20 de abril la posibilidad de hacer algún cambio en la tarjeta de la unidad democrática, que es la que nos permitirá a nosotros estar en el proceso electoral e incluso hasta 10 días antes se puede hacer cualquier otra modificación”.

Asimismo, agregó “Nunca fue rechazado mi nombre el problema fue que no se podría acceder al Sistema (…) Cerca de la medianoche se trató de utilizar el nombre de otra persona para inscribirla con la anuencia de nueve de los 10 partidos de la plataforma unitaria y tampoco se pudo. de tal manera que después se inscribió el gobernador de estado Zulia, Manuel Rosales sin ser votado por la plataforma unitaria, fue una decisión unilateral”.

“El día 26 hubo una prórroga de 2 horas y ahí se inscribió el embajador González Urrutia, para preservar la tarjeta. (…) Yo no puedo decir que a mí se me había vetado en el sentido estricto de la palabra, puesto que yo no he recibido ninguna notificación donde diga que yo estoy inhabilitada o que no puedo participar por tal o cual razón. El problema siempre apareció como si fuese técnico”.

“Sobre las sustituciones y que pueden hacerse solo con los candidatos inscritos, eso no es así. Así no dice la ley. De manera que eso es una equivocación y nosotros estamos en la lucha por generar un nombre, que como el mío también represente la unanimidad de la plataforma unitaria tiene que ser algo que parta de la unanimidad de todos los partidos que conforman la plataforma, porque la unidad es lo que nos garantiza poder llegar hasta el final en este proceso electoral”.

En este sentido, Yoris se pronunció tras la reunión Petro- Rosales “Nosotros no hemos sido llamados para ninguna reunión, de tal manera que el presidente Petro no se reunió con la oposición. El gobernador Rosales no está representando la oposición, la oposición está conformada por la Plataforma Unitaria Democrática y por María Corina Machado y con ninguno de nosotros tuvo reunión alguna. La conclusión que se saca de allí es que no se reunió con la oposición, se tuvo una reunión con el gobernador Rosales y se puede tener miles de interpretaciones de eso”.

“La permanencia de Maduro en el poder garantiza una nueva ola migratoria masiva, de acuerdo a las encuestas los números son muy alarmantes. Estaríamos hablando de tres o cuatro millones más de venezolanos que se irían. Sumado a los que están ya afuera del país totalizan más de la cuarta parte de la población venezolana”.