VIDEO: La rápida reacción de un doctor para salvarle la vida a una mujer en un aeropuerto

Un cirujano cardiovascular español es visto como un héroe por millones de internautas chinos porque salvó la vida de una mujer a la que reanimó cuando sufrió un paro cardíaco y porque además antes había trabajado como especialista con los médicos chinos que operaron después a la paciente.

La historia, difundida ahora por medios locales, se remonta a febrero pasado, cuando una mujer de 53 años apellidada Chen tuvo un infarto en el aeropuerto internacional de Wuhan (provincia de Hubei, centro).

El español Eduard Quintana, médico del hospital Clinic de Barcelona, se encontraba en el lugar a punto de abordar un vuelo de regreso a España y practicó reanimación cardiopulmonar a la señora, que se mantuvo con vida hasta que llegó un equipo de urgencias.

Chen supo entonces que padecía una cardiomiopatía hipertrófica obstructiva que requeriría de cirugía a corazón abierto.

On February 5th, Wuhan City, Hubei Province.

Eduard Quintana, a cardiovascular surgery doctor & professor from the Universitat de Barcelona (Spain), rescued an elderly person who had a sudden heart attack while waiting at the airport.

Thank him!??? pic.twitter.com/6QfrEjEVyh

— ShanghaiPanda (@thinking_panda) February 7, 2024