Michelle Bachelet fue nombrada vicepresidenta del grupo de ex mandatarios Club de Madrid

La ex presidenta chilena Michelle Bachelet fue nombrada vicepresidenta del grupo de ex mandatarios y ex primeros ministros en el llamado Club de Madrid, que se dedica a promover la democracia, el desarrollo y la defensa de los derechos humanos en el mundo.

Según un comunicado de este grupo con sede en Madrid, Bachelet, también ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sucederá en el puesto a la costarricense Laura Chinchilla en este foro de ex presidentes, al que se unió este mes la ex primera ministra finlandesa Sanna Marin y elevó a 124 los miembros del grupo.

Chinchilla “seguirá formando parte de la junta directiva” y la elección de Bachelet “asegurará que el Sur Global y América Latina continúan bien representados” dentro del foro, añade la nota.

La chilena estará acompañada en sus funciones por el ex primer ministro de Corea del Sur, Han Seung-soo, quien ostenta la otra vicepresidencia de la entidad.

“Bachelet ha participado activamente en la organización desde que dejó su cargo en las Naciones Unidas”, afirma el grupo en el comunicado, en el que destacan que fue ella la que “dirigió los debates del Diálogo Político 2023” del grupo celebrados en Brasil, donde “se reunió con el presidente Lula da Silva para avanzar en las prioridades de la organización”.

“Con este nuevo cargo, la ex presidenta chilena reafirma su compromiso con la organización y también con la defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y el medio ambiente”, añaden.

EFE