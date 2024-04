Leito Oficial rompió el silencio desde prisión y quería que le pagaran por la entrevista

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

El “influencer migrante” venezolano encarcelado que se burló brutalmente de Estados Unidos ante sus 500.000 seguidores de TikTok e instó a quienes cruzan la frontera a “invadir casas abandonadas” ahora extraña las gloriosas libertades que disfrutó en los EE. UU., quejándose ante The Post y expresando:“¡Extraño mi libertad! ”

Leonel Moreno se quejó de ser víctima de una “persecución” injusta el miércoles durante una videovisita de 30 minutos de duración desde el interior de la cárcel del condado de Geauga en Chardon, Ohio.

“Vine aquí a los Estados Unidos debido a la persecución en mi país… Pero me están haciendo lo mismo en los Estados Unidos: persiguiéndome”, se lamentó Moreno, de 27 años.

“Todo es información errónea en los medios sobre mí. Me están difamando. Me están tergiversando en las noticias… Soy un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, una buena persona, humilde, respetuoso con la gente que me respeta”, continuó Moreno, quien solo hablaba español y ocultaba su rostro a la vista de la cámara de video durante la entrevista.

“Extraño toda mi vida, ¡extraño mi libertad!” gritó.

Con Moreno fuera de cuadro, la cámara mostró a los reclusos con monos de rayas azules sentados en cinco mesas de metal plateado a través de una ventana de vidrio. En un momento durante la visita por video, cinco reclusos con el ceño fruncido miraron en su dirección y algunos le gritaron de manera indescifrable.

“¿Lo que está sucediendo?”, se podía escuchar a Moreno murmurar para sí mismo.

“Tengo miedo de que me vayan a matar. ¡Vienen por mi vida!”, dijo.

Moreno aseguró que ha estado en contacto con su esposa, Verónica Torres, desde que lo encerraron, e insistió en que The Post se comunicara con ella para que pudiera “cobrar” una suma no revelada por una “buena entrevista” con él. El Post no paga por las entrevistas.

Los agentes de operaciones de fugitivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas esposaron a Moreno en Columbus, Ohio, el 29 de marzo, casi dos años después de que él y Torres cruzaron ilegalmente la frontera sur hacia Eagle Pass, Texas, el 23 de abril de 2022.

Se le permitió permanecer en el país gracias a un plan de libertad condicional aprobado por la administración Biden, pero luego no se presentó a los controles requeridos con los funcionarios de inmigración, según ICE.

