Pete Rose criticó a Shohei Ohtani por caso de las apuestas: “Me hubiera gustado tener un traductor”

La controversia provocada por la situación entre Shohei Ohtani y su ex intérprete, Ippei Mizuhara, ha generado mucha polémica en el mundo del béisbol.

Por: El Diario NY

Tras descubrirse que su intérprete estaba inmiscuido en apuestas de partidos de béisbol, presuntamente sin el conocimiento del beisbolista japonés de Los Angeles Dodgers, ha surgido una dura declaración de Pete Rose.

El legendario pelotero de los Cincinnati Reds, que posee la marca de más imparables en Grandes Ligas, fue suspendido de por vida por la MLB en los años 80 al resultar culpable de apostar en casinos en juegos de beisbol, inclusive de su propio equipo, en el que hizo las veces de jugador y mánager en su última temporada.

Imposibilitado de ser elegido al Salón de la Fama del Beisbol como parte de su castigo eterno, Pete Rose cargó contra Shohei Ohtani al tratarse de un escándalo parecido al suyo, aunque parece que las Ligas Mayores han cambiado la forma de castigar estas situaciones, si bien no se ha probado culpabilidad alguna del nipón.

Pete Rose talks about the Shohei Ohtani situation. @PeteRose_14 wished he had interpreter in the 70’s and 80’s as he would have been scot-free.

Video via @JoshBooty10 pic.twitter.com/YdXLwpz3Yn

— Zach Gelb (@ZachGelb) March 25, 2024