Leo Messi: el deporte que empezó a disfrutar, la serie que lo cautivó y su momento preferido del Mundial que ganó Argentina

Posteado en: Deportes, Titulares

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

La TV de Arabia Saudita difundió este martes una entrevista a Lionel Messi realizada durante la gira del Inter Miami en Asia. Allí, el delantero, de 36 años, que no pudo formar parte de la gira de la selección argentina por Estados Unidos a raíz de una lesión, habló de fútbol, recorrió su carrera, pero también reveló detalles de su intimidad.

La Pulga repasó los hechos que forjaron su carácter. “De chiquito, cuando vivía en Rosario, rodeado de familia y amigos, hacía lo que me gustaba, que era jugar al fútbol. Ir a vivir a España fue un cambio difícil. Era chico y fue empezar de cero, nuevo colegio, nuevos amigos. Pero Barcelona siempre me trató espectacular, y el hecho de hacer lo que me gusta en el Barcelopna era impresionante, me enfocaba en eso y lo disfrutaba muchísimo; sin haber sido fácil, porque fue un cambio rotundo”, evocó en la nota con Riyad Season podcast.

También puso en valor lo que significó la mudanza de España a Francia. “Fue difícil el cambio a París porque no lo esperaba, pensaba seguir en Barcelona”, subrayó. E insistió con cuál iba a ser su postura si la aventura de la Albiceleste en Qatar no terminaba en vuelta olímpica. “Si no se hubiesen dado las cosas como se dieron, hubiese dejado la Selección, porque estaba por dar otro paso en mi carrera, volver cambiar de club y hubiesen cambiado las cosas, seguramente”.

Pero, más allá del dictamen de la pelota, el capitán de las Garzas y del seleccionado campeón del mundo se animó a hablar de temas referidos a su vida cotidiana. Por ejemplo, qué hace cuando no se dedica al fútbol y a la preparación física. “Intento disfrutar muchísimo de mi familia. Nada específico, juego con mis hijos. A la pelota o a los videojuegos, lo que cualquier padre puede hacer. La verdad es que a los tres (Thiago, Mateo y Ciro) en este momento les encanta jugar a la pelota. Cuando no están en el colegio, es jugar a armar partiditos”, comentó.

En su tiempo libre también consume deportes. Y no sólo la disciplina en la que se destaca. “Veo todo, me gustan el tenis, el pádel, básquet, y ahora estoy aprendiendo mucho sobre fútbol americano, lo he comprendido más estando cerca en Estados Unidos y lo disfruto”, sorprendió.

Como cualquier hijo de vecino, con Antonela se sumerge en las plataformas para paladear películas o series: “Elegiré una, porque últimamente estuve viendo muchas. Te puedo decir Juego de Tronos, que me gustó muchísimo y la vi más de una vez”. Consultado sobre qué lo hace llorar, aceptó: “No sé, pero soy muy sensible, me considero una persona con un gran corazón”. Y, a pesar de los gestos que se perciben en las redes sociales en fechas especiales de la pareja, indicó: “Tengo mis momentos, mis detalles, pero no me considero muy romántico”.

Más detalles en INFOBAE