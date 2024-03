Investigación por tráfico sexual: El espeluznante VIDEO que resurgió de Sean “Diddy” Combs y Justin Bieber

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un video “espeluznante” de Sean “Diddy” Combs diciendo que iba a pasar 48 horas con Justin Bieber, de 15 años, pero “no puede revelar” lo que planeaban hacer, ha resurgido en medio del tráfico sexual del rapero.

Por New York Post

En el clip publicado en línea el martes, se ve a Diddy de pie junto a la estrella del pop adolescente, quien sonríe torpemente mientras el rapero explica lo que está haciendo con Bieber.

“Está teniendo 48 horas con Diddy”, dice el cantante de “All I Wanna Do Is Win”, que entonces tenía 40 años.

“Realmente no podemos revelar dónde salimos y qué estamos haciendo”, dice. “Pero definitivamente es el sueño de cualquier chico de 15 años”.

Diddy continúa diciendo que “se le ha dado la custodia” de Bieber durante 48 horas, y explica: “Él firmó con Usher y yo tenía la tutela legal de Usher cuando hizo su primer álbum.

“No tengo tutela legal sobre él”, admite Diddy sobre Bieber, “pero durante las próximas 48 horas, él estará conmigo y nos volveremos completamente locos”.

Se ve a Bieber sonriendo a lo largo del clip, mirando a Diddy y haciendo pequeños comentarios como “Sí, estoy firmado con Usher” y aceptando que se volverían “completamente locos”.

A Video of P. Diddy 40 year old saying he wants to have a 48 hour sleepover with Justin Bieber who is only 15 years old.

Does it look normal to you? pic.twitter.com/daSFNnRdlP

— MAVERICK X (@MAVERIC68078049) March 27, 2024