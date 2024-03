VIDEO sensible: encapuchados armados con ametralladoras acribillaron sin piedad a sus víctimas en Moscú

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Unos desconocidos protagonizaron el viernes un tiroteo durante un concierto de rock en la ciudad de Krasnogorsk, en las afueras de Moscú, según informaron fuentes policiales.

Debido al ataque con armas automáticas hay heridos y también puede haber muertos, según datos preliminares recogidos por las agencias locales, que citan a testigos del asalto.

Los disparos fueron realizados por al menos tres personas con ropa de camuflaje en el centro comercial Crocus City Hall, donde seguidamente tuvo lugar una explosión y se declaró un incendio, según informó la agencia oficial RIA Nóvosti.

El canal de Telegram Baza informó sobre una docena de muertos, como mínimo, y hasta 35 heridos en el asalto.

